KEY TAKEAWAYS DAX in Konsolidierungsphase mit Ausbruchspotenzial

Stoxx Europe 600 sieht positive Stimmung DAX Aktuell: Technische Analyse & Marktausblick Der DAX (DE40) legt heute um 1,10‚ÄĮ% zu und erreicht die Marke von 24.300 Punkten, nachdem er sich erfolgreich von der Unterst√ľtzungszone oberhalb von 24.000 Punkten abgesetzt hat. Die technische DAX Prognose bleibt jedoch zur√ľckhaltend: Der Index befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase, und erst ein Ausbruch √ľber den Widerstand bei 24.600 Punkten k√∂nnte einen nachhaltigen Aufw√§rtstrend signalisieren. ¬† Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Im Umfeld der laufenden Berichtssaison haben auch internationale Entwicklungen Einfluss auf den DAX: Die Anleger bewerten unter anderem das neue Handelsabkommen zwischen der EU und den USA, das wechselseitige Zollanpassungen beinhaltet. Trotz des Deals bleibt Goldman Sachs bei seiner Einsch√§tzung von null EPS-Wachstum f√ľr Europa im Jahr 2025. Stoxx Europe 600: Branchenstimmung hellt auf Der Stoxx Europe 600 startet mit einem Plus von 0,70‚ÄĮ% in den Handelstag. Insbesondere Banken, Technologie- und Gesundheitswerte treiben die Entwicklung. Das Sentiment profitiert vom positiven Newsflow einzelner Unternehmen: Royal Philips (PHIA.NL) gewinnt +9,90‚ÄĮ%, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose auf eine bereinigte operative Marge von 11,3‚ÄĮ% bis 11,8‚ÄĮ% angehoben hat. Der erwartete Zolleffekt fiel geringer aus als bef√ľrchtet, und der Umsatz stieg im 2. Quartal leicht auf ‚ā¨4,3 Milliarden. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. AstraZeneca (AZN.SE) √ľberrascht mit einem starken Q2: Der Gewinn vor Steuern steigt um 30‚ÄĮ% auf $3,13 Mrd., der Umsatz legt um 12‚ÄĮ% auf $14,46 Mrd. zu. Die Prognose f√ľr 2025 bleibt optimistisch mit zweistelligem EPS-Wachstum. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Sika (SIK.CH) meldet zwar einen R√ľckgang beim Halbjahresgewinn, best√§tigt aber die Erwartungen f√ľr ein leichtes Umsatzwachstum in lokalen W√§hrungen f√ľr das Gesamtjahr.

EssilorLuxottica (EL.FR) erzielt ein Umsatzplus von 7,3‚ÄĮ% im zweiten Quartal auf ‚ā¨7,18 Mrd., trotz Margendruck durch US-Z√∂lle und Investitionen in Smart Glasses. Fazit: DAX Prognose bleibt technisch abwartend Die aktuelle DAX Entwicklung zeigt eine robuste Erholung, doch bleibt die technische Ausgangslage neutral. F√ľr Anleger bleibt die Zone um 24.600 Punkte entscheidend ‚Äď ein nachhaltiger Ausbruch k√∂nnte neue Dynamik bringen. Bis dahin gilt: DAX aktuell im Seitw√§rtsmodus, mit Blick auf geopolitische Impulse und Unternehmenszahlen. ¬† DER BESTE¬†CFD¬†BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

