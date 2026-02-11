Symrise Prognose: DAX Gewinner am Dienstag – Chartanalyse & Ausblick

Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (10.02.2026) 23 DAX-Aktien im Plus, während 17 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Gewinnerliste führte Symrise an: Die Aktie legte um 6,68 Prozent zu und war damit klarer DAX Gewinner des Tages. Ebenfalls stark präsentierten sich Brenntag mit +5,65 Prozent sowie Zalando mit +5,05 Prozent.

► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Symrise war klarer DAX Gewinner: Die Aktie stieg per Xetra-Schluss um +6,68 % und führte damit die Gewinnerliste am Dienstag an.

Symrise Prognose kurzfristig positiv: Der Ausbruch über wichtige gleitende Durchschnitte verbessert das Chartbild deutlich, die Tagesprognose bleibt aufwärts .

Entscheidende Marken im Fokus: Nächstes Ziel ist das Gap bei 79,74 EUR, darüber wartet die SMA200 bei 82,26 EUR. Auf der Unterseite bleibt die Zone um 72 EUR der wichtigste Support.

Die Symrise Aktie (WKN: SY1) gewann per Xetra-Schluss 6,68 Prozent und war damit der größte Tagesgewinner im DAX. Damit rückt das Papier wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Die aktuelle Bewegung liefert ein wichtiges Signal für die kurzfristige Trendstruktur.

Symrise Prognose: Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass Anleger das Jahreshoch aus Juni 2025 bei 105,80 EUR genutzt haben, um Gewinne mitzunehmen. Darauf folgte eine deutliche Schwächephase, die die Aktie bis Ende September in Richtung der 72-EUR-Marke drückte.

Nach einer zwischenzeitlichen Erholung setzte Symrise erneut deutlich zurück und fiel mit einem Gap Down wieder unter die 70-EUR-Marke. Erst im Dezember konnte sich ein belastbarer Boden bilden. Der Rücklauf über 70 EUR gelang Mitte Januar, jedoch war erst der Handel am Dienstag entscheidend: Die Aktie konnte sich erstmals wieder stabil und dynamisch von dieser Marke nach oben lösen.

Wichtig für die Symrise Prognose ist nun, ob die Aktie die Aufwärtsdynamik weiter bestätigt. Gelingt dies, könnte als erstes Ziel das Gap von Ende Oktober bei 79,74 EUR geschlossen werden. Ein Tagesschluss oberhalb dieses Levels würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Symrise in Richtung der SMA200 (aktuell 82,26 EUR) anläuft. Diese Durchschnittslinie besitzt eine hohe charttechnische Bedeutung und sollte im Falle eines Tests eng beobachtet werden.

Sollte der Tagesschluss vom Dienstag allerdings nicht bestätigt werden, wäre ein Rücksetzer wahrscheinlich. In diesem Fall könnte die Aktie wieder an die SMA20 (72,67 EUR) sowie an das Gap-Close-Level bei 72,06 EUR zurücklaufen. Ein solcher Rücklauf wäre noch kein negatives Signal, sondern könnte sogar neue Dynamik für einen weiteren Anstieg liefern.

Bleibt jedoch eine Stabilisierung aus, wäre ein Rücksetzer bis zur SMA50 (70,42 EUR) möglich. Spätestens dort sollte ein Richtungswechsel erfolgen, um die aktuelle Bewegung nicht als Fehlausbruch zu werten.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: neutral

Symrise Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich, dass sich die Aktie vom Dezember-Tief zwar erholen konnte, der Anstieg jedoch zunächst nur moderat verlief. Symrise stieg über die SMA20 (72,58 EUR) sowie die SMA50 (72,34 EUR). Auch die SMA200 (70,64 EUR) wurde problemlos überwunden.

Auffällig war jedoch, dass sich die Aktie längere Zeit nicht nachhaltig von der SMA200 lösen konnte. Gleichzeitig fungierte diese Linie mehrfach als Support. Erst am Dienstag gelang schließlich der klare Ausbruch: Symrise eröffnete mit einem Gap Up und notiert nun oberhalb aller relevanten Durchschnittslinien.

Damit hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Für eine bullische Interpretation ist jedoch entscheidend, dass die Aufwärtsbewegung heute fortgesetzt wird. Die möglichen Kursziele auf der Oberseite wurden bereits in der Tagesbetrachtung herausgestellt.

Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte Symrise zurück an die SMA20 / SMA50 laufen. Da beide Linien eng zusammenliegen, ist dieser Bereich technisch gut unterstützt. Ein Rücksetzer könnte zudem das Gap schließen. Entscheidend wäre, dass spätestens im Bereich des Gap-Levels wieder Kaufdruck aufkommt, damit die Aufwärtsstruktur intakt bleibt.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Prognose: bullisch

Tagesprognose Symrise gemäß Charttechnik: aufwärts

Die kurzfristige Struktur spricht aktuell für weiter steigende Kurse. Solange Symrise oberhalb der kurzfristigen Supports bleibt, bleibt die Symrise Prognose positiv.

Widerstände Symrise Aktie

77,82 EUR

79,74 EUR (Gap)

80,02 EUR

82,26 EUR (SMA200)

Unterstützungen Symrise Aktie

73,78 EUR

72,89 EUR

72,67 EUR

72,58 EUR (SMA20)

72,52 EUR

72,34 EUR (SMA50)

72,06 EUR (Gap)

70,64 EUR (SMA200)

70,42 EUR (SMA50 Daily)

69,82 EUR (Gap)

Fazit: Symrise als DAX Gewinner mit klarer Chance auf Fortsetzung

Symrise war am Dienstag der DAX Gewinner und liefert mit dem Ausbruch über wichtige gleitende Durchschnitte ein verbessertes Chartbild. Die Symrise Prognose bleibt kurzfristig bullisch, solange die Aktie oberhalb der Zone um 72 EUR stabil bleibt. Ein Gap-Close bei 79,74 EUR wäre das nächste realistische Ziel, darüber rückt die SMA200 bei 82,26 EUR in den Fokus.

