Bayer Prognose: BAYN führt als DAX Gewinner am 14.01.2026

Die Bayer Aktie konnte sich, nachdem das Jahrestief (18,60 EUR) formatiert war, wieder deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hat sich übergeordnet bis Ende Juli fortgesetzt. Das Wertpapier ist dann in eine Seitwärtsbox geschwenkt. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich die Aktie, ab Mitte November, erholen konnte. Es ging im Handelsverlauf mit mehreren GAP up deutlich aufwärts.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

🚀 Key Takeaways

Bayer ist DAX Gewinner: BAYN führt den DAX am 14.01.2026 mit +7,16 % an und markiert den höchsten Tagesschluss seit November 2023. Bayer Prognose bleibt bullisch: Solange sich die Aktie über 40 EUR sowie über SMA20/SMA50 hält, sind 44,76 EUR und 53,79 EUR mögliche nächste Ziele. Risiko durch Gewinnmitnahmen: Wird der Ausbruch nicht bestätigt, droht ein Rücksetzer unter 40 EUR mit möglichen Anlaufpunkten bei 39,06 EUR bzw. im Bereich der Supports um 39,33/39,99 EUR.

Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch (14.01.2026) 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Gewinnerliste führte Bayer an: Die Bayer-Aktie (BAYN) verteuerte sich um 7,16 % und war damit klarer DAX Gewinner des Tages. Ebenfalls stark präsentierten sich Brenntag mit +3,04 % und RWE mit +2,45 %.

DAX Gewinner am Mittwoch: Bayer (BAYN) – Bayer Prognose nach dem Kurssprung

Die Bayer-Aktie war gestern per Xetra-Schluss mit einem Plus von 7,16 % der größte Tagesgewinner im DAX 40. Damit rückt die aktuelle Bayer Prognose besonders in den Fokus: Kann der Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 40 EUR nachhaltig bestätigt werden, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Chartcheck Bayer – Betrachtung im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach der Ausbildung des Jahrestiefs bei 18,60 EUR konnte sich die Aktie deutlich erholen. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung setzte sich bis Ende Juli fort, anschließend ging Bayer in eine Seitwärtsphase über. Seit Mitte November ist jedoch wieder eine klare Erholung erkennbar: Mehrere GAP-ups sorgten für dynamische Impulse nach oben.

Im Chart ist gut sichtbar, dass sich der Anteilsschein bis Ende Juli an der SMA20 (aktuell 37,30 EUR) nach oben schieben konnte. Hielt dieser Support nicht, bot die SMA50 (aktuell 32,72 EUR) darunter Stabilität. Ab August pendelte die Aktie an beiden Linien seitwärts. Erholungen wurden für Gewinnmitnahmen genutzt, Rücksetzer hingegen häufig direkt zurückgekauft.

Mit einem GAP-up gelang der Sprung über SMA20 und SMA50, anschließend konnte sich Bayer oberhalb dieser Marken festsetzen. In den letzten Handelswochen traten wiederholt neue Käufer auf, was die Aufwärtsbewegung unterstützte. Infolgedessen schob sich die Aktie erneut über die 40-EUR-Marke und markierte per Tagesschluss einen Wert über diesem Niveau. Gleichzeitig ist dies der höchste Tagesschluss seit November 2023.

Bayer Prognose (Daily): mögliche Kursziele

Bullisches Szenario: Wird der Tagesschluss über 40 EUR heute bestätigt, könnte sich die Bewegung mit einer weiteren grünen Tageskerze fortsetzen. In diesem Fall wären 44,76 EUR und später 53,79 EUR mögliche Anlaufziele.

Bearishes Szenario: Kommt es zu Gewinnmitnahmen und der gestrige Tagesschluss wird nicht bestätigt, könnte die Aktie wieder unter 40 EUR zurückfallen. Ein Rücksetzer bis 39,06 EUR wäre dann möglich.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Chartcheck Bayer – Betrachtung im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Bereich der SMA20 (aktuell 39,19 EUR) und der SMA50 (aktuell 37,41 EUR) seitwärts gelaufen ist. Der Ausbruch Anfang Oktober wurde zunächst für Gewinnmitnahmen genutzt, anschließend ging es zurück in den Bereich der beiden Durchschnittslinien.

Im weiteren Verlauf scheiterte Bayer mehrfach am Versuch, sich wieder nachhaltig über die SMA50 zu schieben. In der Konsequenz kam es zu einer Abwärtsbewegung. Erst mit einer erneuten Aufwärtsphase und einem nachfolgenden Rücksetzer konnte sich die Aktie über mehrere GAP-ups deutlich nach Norden absetzen.

Nach Gewinnmitnahmen kam es zu einer Rückkehr in den Bereich der SMA20, wo eine Stabilisierung und anschließende Erholung gelang. Diese Durchschnittslinie fungierte in den vergangenen Wochen wiederholt als tragfähiger Support.

Bayer Prognose im 4h-Chart: Trend bleibt konstruktiv

Das 4h-Chart ist insgesamt bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, bleibt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Mögliche Kursziele auf der Oberseite wurden bereits in der Tagesbetrachtung eingeordnet.

Rücksetzer könnten erneut bis an die SMA20 laufen. Sollte diese Unterstützung aufgegeben werden, könnte die SMA50 als nächste Auffangzone dienen. Wesentlich darunter sollte der Kurs jedoch nicht fallen, um die bullische Interpretation nicht zu gefährden.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch

Tagesprognose (gemäß Einschätzung): aufwärts

Widerstände

42,50

45,47

53,79

Unterstützungen

39,99

39,33

38,39 (GAP)

37,41

37,30

37,07

35,24 (GAP)

32,72

31,34

30,23

* per Xetra-Schluss

FAQ

Was ist die aktuelle Bayer Prognose?

Die Bayer Prognose ist kurzfristig bullisch, da die Aktie per Xetra-Schluss über 40 EUR schließen konnte und sich oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte stabilisiert.

Warum ist Bayer aktuell ein DAX Gewinner?

Bayer war am 14.01.2026 mit +7,16 % der stärkste Tagesgewinner und damit klarer DAX Gewinner im DAX 40.

Welche Kursziele sind bei Bayer möglich?

Bei Bestätigung der Bewegung sind mögliche Anlaufziele 44,76 EUR und anschließend 53,79 EUR.

Welche Marken sind bei Bayer jetzt wichtig?

Entscheidend ist die 40-EUR-Marke. Darüber bleibt das Chartbild konstruktiv, darunter steigt das Risiko eines Rücksetzers.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 39,99 EUR, 39,33 EUR, 38,39 EUR (GAP) sowie im Bereich der SMA20/SMA50.

Welche Widerstände hat die Bayer-Aktie?

Relevante Widerstände liegen bei 42,50 EUR, 45,47 EUR und 53,79 EUR.

Was passiert, wenn Gewinnmitnahmen einsetzen?

Wenn der Tagesschluss über 40 EUR nicht bestätigt wird, kann die Aktie wieder unter 40 EUR fallen und bis 39,06 EUR zurücksetzen.

Wie ist die Tagesprognose für Bayer?

Die Tagesprognose ist aufwärts, solange sich Bayer oberhalb der kurzfristigen Unterstützungen behauptet.