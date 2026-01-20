adidas Prognose: DAX Verlierer am 19.01.2026 – Kursziele & Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten gestern (19.01.2026) lediglich 6 DAX-Aktien im Plus, während 34 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Damit dominierte zum Wochenstart klar die negative Marktstimmung.

Am Ende der Tabelle standen die DAX Verlierer des Tages: adidas mit einem Minus von 5,30 Prozent, gefolgt von der Porsche Automobil Holding (-3,63 Prozent) und Siemens Healthineers (-3,50 Prozent).

► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS

🚀 Key Takeaways

adidas war größter DAX Verlierer: Die adidas Aktie (ADS) verlor per Xetra-Schluss am 19.01.2026 -5,30 % und belegte damit das Schlusslicht im DAX. adidas Prognose bleibt bärisch: Der Kurs ist unter SMA20 und SMA50 gefallen, das Chartbild hat sich deutlich eingetrübt – kurzfristig überwiegt Abwärtsdruck. Wichtige Marken im Fokus: Auf der Unterseite sind 150 EUR und das GAP bei 147,30 EUR zentrale Ziele/Supports, Erholungen treffen zunächst auf Widerstände bei 159,45 EUR (GAP) und im Bereich der SMA50.

Die adidas Aktie (ADS) verlor gestern per Xetra-Schluss 5,30 Prozent und war damit der größte Tagesverlierer im DAX. Aus technischer Sicht verschlechterte sich das Chartbild erneut deutlich. Die aktuelle adidas Prognose bleibt daher kurzfristig klar negativ.

adidas Prognose: Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Februar 2025 ihr Jahreshoch bei 263,60 EUR markierte. Dieses Hoch wurde anschließend deutlich abverkauft. Im April setzte sich die Schwäche fort und der Kurs fiel bis in den Bereich von 175 EUR.

Nach einer Gegenbewegung gelang Ende Mai zwar ein Anstieg bis knapp unter 230 EUR, jedoch konnte adidas dieses Niveau nicht nachhaltig überwinden. Im Anschluss geriet die Aktie erneut unter Druck. Eine Stabilisierung im August führte zwar zu einer Erholung, doch ab Ende Oktober wurden auch diese Gewinne wieder abgegeben.

Das Jahrestief wurde im November bei 150,50 EUR formatiert. Danach stellte sich moderates Kaufinteresse ein, wodurch die Aktie zurück in Richtung 170 EUR laufen konnte. Allerdings ließ die Dynamik bereits in diesem Bereich nach. Nach einem Rücksetzer an die 160-EUR-Marke folgte eine technische Gegenbewegung, die jedoch direkt wieder von Gewinnmitnahmen abgelöst wurde.

In der vergangenen Handelswoche waren sämtliche Tageskerzen rot. Zu Wochenbeginn ging es mit einem GAP down erneut in Richtung der 150-EUR-Zone.

Zuletzt rutschte die Aktie unter die SMA20 (164,62 EUR), konnte sich zunächst noch im Bereich der SMA50 (161,60 EUR) stabilisieren, gab diese Unterstützung jedoch ebenfalls auf. Mit dem gestrigen Rückgang hat sich das Chartbild weiter eingetrübt.

Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, wäre eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich. In dieser adidas Prognose liegen mögliche nächste Anlaufziele bei 150 EUR sowie anschließend beim GAP bei 147,30 EUR.

Erholungen könnten den Kurs zunächst wieder an die SMA50 führen. Diese Linie fungierte zuletzt als wichtiger Support, weshalb der Bereich nun als möglicher Widerstand wirken könnte.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch

YouTube Trading Videos

adidas Prognose: Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich die Aktie seit Ende November zunächst entlang der SMA20 (162,07 EUR) und SMA50 (164,15 EUR) schrittweise nach oben arbeiten. Rücksetzer wurden mehrfach im Bereich dieser Durchschnittslinien aufgefangen.

Die Aufwärtsbewegung lief jedoch im Bereich der SMA200 (167,31 EUR) aus. adidas fehlte das Momentum, um diese Marke nachhaltig zu überwinden. Im weiteren Verlauf wurden schließlich auch SMA20 und SMA50 aufgegeben.

Damit hat sich das Chartbild auch im kurzfristigen Zeitfenster wieder klar bärisch eingetrübt. Solange adidas unter der SMA20 notiert, bleibt die adidas Prognose anfällig für weitere Schwäche.

Sollte es zu Erholungen kommen, könnte zunächst das GAP bei 159,45 EUR geschlossen werden. Bleiben Rücksetzer in diesem Bereich aus, wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung SMA20 bzw. SMA50 denkbar. Da beide Linien zuletzt als Unterstützung dienten, könnten sie nun im Rücklauf als Widerstände wirken.

Eine nachhaltige bullische Aufhellung wäre erst dann gegeben, wenn sich die Aktie wieder oberhalb der SMA200 etablieren kann. Kurzfristig bleibt jedoch abzuwarten, ob adidas überhaupt die Kraft hat, das GAP zu schließen und wieder in Richtung der gleitenden Durchschnitte vorzustoßen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch

Tagesprognose adidas Aktie (heute)

Gemäß unserer Einschätzung bleibt die kurzfristige Tagesprognose abwärtsgerichtet. adidas zählt damit aktuell weiterhin zu den auffälligsten DAX Verlierern.

Widerstände (adidas)

157,64

159,45 (GAP)

161,25

161,60

162,07

164,15

164,62

164,84

167,31

167,80 (GAP)

170,67

187,95

Unterstützungen (adidas)

150,05

147,58

147,30 (GAP)

114,16

* Angaben jeweils per Xetra-Schluss.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*