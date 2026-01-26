adidas Prognose: DAX Verlierer am Freitag – droht weiterer Abverkauf?

Die adidas Aktie (ADS) hat am Freitag per Xetra Schluss 5,07 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS

🚀 Key Takeaways

adidas ist größter DAX Verlierer: Die Aktie verliert per Xetra-Schluss -5,07% und zeigt weiter klare relative Schwäche im Index. adidas Prognose bleibt bärisch: Im Daily ist der Trend „uneingeschränkt bärisch“ – bei Bestätigung drohen weitere Abgaben mit möglichen Zielen 139/138 EUR und übergeordnet 125 EUR. Erholung trifft schnell auf Widerstände: Ein Rebound müsste zuerst das GAP bei 152,90 EUR schließen; darüber warten 159,45 EUR sowie SMA20/SMA50 um 161 EUR als zentrale Hürden.

Zum Xetra-Schluss am Freitag (23.01.2026) notierten 14 DAX-Aktien im Plus, während 26 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Der größte Tagesverlierer war adidas: Die Aktie verlor 5,07 Prozent und belegte damit das Tabellenende. Ebenfalls schwächer tendierten Zalando (-3,81 Prozent) und Fresenius Medical Care (-1,60 Prozent).

adidas ist DAX Verlierer Nr. 1 – Aktie mit deutlichem Rückschlag

Die adidas Aktie (ADS) gab am Freitag per Xetra-Schluss um 5,07 Prozent nach und war damit der größte DAX Verlierer des Tages. Aus charttechnischer Sicht verschärft sich die Lage weiter – die adidas Prognose bleibt kurzfristig klar negativ.

Chartcheck adidas: Tageschart im Fokus (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass adidas im Februar 2025 das Jahreshoch bei 263,60 EUR markiert hat. Dieses Hoch wurde anschließend deutlich abverkauft. Im April rutschte die Aktie im Zuge der Schwäche bis in den Bereich um 175 EUR.

Zwar konnte das Tief zunächst zurückgekauft werden, doch der Erholungsversuch lief Ende Mai im Bereich knapp unter 230 EUR aus. Danach setzten erneut Abgaben ein. Nach einer Stabilisierung im August folgte zwar eine Entlastungsbewegung, doch auch diese Gewinne wurden ab Ende Oktober wieder abgegeben.

Das Jahrestief wurde im November bei 150,50 EUR formatiert. Anschließend kam moderates Kaufinteresse auf, wodurch sich die Aktie wieder in Richtung 170 EUR schieben konnte. Allerdings ließ die Kraft im Bereich dieser Zone erneut nach. Nach einem Rücksetzer bis an die 160 EUR-Marke folgte eine technische Gegenbewegung, die jedoch schnell wieder in Gewinnmitnahmen überging.

In den letzten Handelswochen setzte sich die Schwäche fort: Mit zwei GAP down fiel die Aktie unter die 145 EUR-Marke. Am Freitag ging adidas zudem nahe dem Tagestief aus dem Handel – ein weiteres bärisches Signal.

adidas Prognose (Daily): Trend bleibt klar bärisch

Das Tageschart ist aktuell uneingeschränkt bärisch zu interpretieren. Wird der Xetra-Schlusskurs vom Freitag bestätigt, könnte sich die Abwärtsbewegung mit einer weiteren roten Tageskerze fortsetzen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

139/138 EUR

übergeordnet 125 EUR

Szenario Erholung: Gap-Schluss als erste Hürde

Sollte adidas kurzfristig eine Entlastungsbewegung starten, könnte zunächst das GAP bei 152,90 EUR geschlossen werden. Gelingt ein stabiler Ausbruch darüber, wären folgende Bereiche möglich:

SMA20 bei 161,43 EUR

SMA50 bei 160,98 EUR

GAP close bei 159,45 EUR

Da SMA20 und SMA50 aktuell eng zusammenliegen, könnte adidas im Bereich dieser gleitenden Durchschnitte auf deutlichen Widerstand treffen. Aus den Kursmustern lässt sich ableiten, dass die Erholung hier auslaufen könnte.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch

Chartcheck adidas: 4-Stunden-Chart (4h)

Seit Ende November konnte sich die Aktie zunächst entlang der SMA20 (153,69 EUR) und der SMA50 (160,41 EUR) nach oben arbeiten. Rücksetzer wurden in diesem Bereich mehrfach aufgefangen. Im Chart ist jedoch gut zu erkennen, dass die Bewegung an der SMA200 (165,03 EUR) ausgelaufen ist – adidas fehlte das Momentum für einen nachhaltigen Ausbruch.

Im Anschluss wurden auch SMA20 und SMA50 wieder unterschritten. In den letzten Handelstagen hat sich die Abwärtsbewegung deutlich verschärft.

adidas Prognose (4h): Schwäche bleibt dominant

Solange adidas unter der SMA20 notiert, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Die möglichen Anlaufziele auf der Unterseite decken sich mit den Marken aus der Tagesanalyse.

Erholungspotenzial:

zunächst GAP-Schluss bei 152,90 EUR

danach Bewegung in Richtung SMA20 / SMA50 möglich

Allerdings waren SMA20 und SMA50 zuvor wichtige Unterstützungen – im Rücklauf könnten sie nun als Widerstände wirken. Eine bullische Aufhellung wäre erst gegeben, wenn sich die Aktie wieder über der SMA200 etablieren kann.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Prognose: bärisch

Tagesprognose adidas Aktie

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts

Widerstände adidas Aktie

149,68

152,27

152,90 (GAP)

153,69

159,45 (GAP)

160,41

160,98

161,43

161,90

165,03

167,80 (GAP)

184,42

Unterstützungen adidas Aktie

137,64

126,20

114,60

93,39

* per Xetra-Schluss

FAQ – adidas Prognose & DAX Verlierer

Warum war adidas am Freitag DAX Verlierer?

adidas war am Freitag der größte DAX Verlierer, weil die Aktie per Xetra-Schluss um 5,07% gefallen ist und damit den stärksten Tagesverlust im Index verzeichnete.

Wie lautet die aktuelle adidas Prognose?

Die aktuelle adidas Prognose ist bärisch, da die Aktie im Tageschart in einem klaren Abwärtstrend notiert und die Schwäche zuletzt weiter zugenommen hat.

Welche Unterstützungen sind bei der adidas Aktie wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 137,64 EUR sowie tiefer bei 126,20 EUR. Weitere Marken sind 114,60 EUR und 93,39 EUR.

Welche Kursziele sind bei weiterer Schwäche möglich?

Bei anhaltendem Verkaufsdruck könnten mögliche Ziele bei 139/138 EUR liegen, übergeordnet auch im Bereich um 125 EUR.

Welche Widerstände muss adidas für eine Erholung überwinden?

Für eine Erholung muss adidas zunächst das GAP bei 152,90 EUR schließen. Weitere Widerstände liegen bei 159,45 EUR sowie an SMA20/SMA50 um 161 EUR.

Was bedeutet das GAP bei 152,90 EUR für die adidas Aktie?

Das GAP bei 152,90 EUR gilt als kurzfristige Schlüsselmarke: Ein Gap-Schluss wäre ein erstes Erholungssignal, solange die Aktie darüber stabil bleibt.

Ist das Chartbild bei adidas im Tageschart bullish oder bearish?

Im Tageschart ist das Chartbild aktuell klar bearish, da adidas zuletzt unter wichtige Marken gefallen ist und nahe dem Tagestief aus dem Handel ging.

Was sagt der 4h-Chart zur adidas Prognose?

Im 4h-Chart bleibt die adidas Prognose bärisch, solange die Aktie unter der SMA20 notiert und keine Rückeroberung der relevanten Durchschnittslinien gelingt.

Ab wann würde sich die adidas Prognose wieder aufhellen?

Bullischer würde das Bild erst, wenn adidas sich wieder über der SMA200 (165,03 EUR) etablieren kann und Rücksetzer anschließend oberhalb dieser Marke bleiben.

Wie lautet die Tagesprognose für adidas?

Die Tagesprognose lautet aktuell: abwärts.