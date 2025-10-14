EasyJet Prognose & Börse Aktuell – MSC-Übernahmegerüchte treiben Aktie kurzzeitig an

Das Wichtigste in Kürze Gerüchte über die Übernahme von EasyJet durch MSC sorgen für erhöhte Volatilität bei den Aktien des Unternehmens.

Die EasyJet-Aktie (EZJ.UK) verzeichnete heute einen deutlichen Kurssprung von bis zu 11,5 %, nachdem italienische Medien über ein mögliches Übernahmeinteresse der Mediterranean Shipping Company (MSC) berichtet hatten. Diese Meldung sorgte zunächst für Aufsehen an der Börse und befeuerte kurzfristig die Kauflaune der Anleger. Im Laufe des Handelstages schwächten sich die Gewinne jedoch deutlich ab – aktuell liegt die Aktie nur noch rund 2 % im Plus. Grund dafür ist eine Stellungnahme von MSC, die das Gerücht um eine mögliche Übernahme klar dementierte. In einer an Reuters gesendeten E-Mail erklärte ein Sprecher: „MSC denies any involvement in this matter.“ Damit scheint der anfängliche Kursschub übertrieben gewesen zu sein, und die Realität an der Börse aktuell holt den Kurs schnell wieder ein. EasyJet selbst hat zu den Medienberichten bislang keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in GBP. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Chartanalyse & Technische Prognose Nach dem kurzzeitigen Anstieg von rund 10 % hat die EasyJet-Aktie fast 80 % dieser Gewinne wieder abgegeben. Der Kurs bewegt sich derzeit unterhalb des 200-Perioden-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt, goldene Linie im Chart), der bereits seit August als starker Widerstand fungiert. Diese technische Entwicklung deutet darauf hin, dass die EasyJet-Prognose kurzfristig eher neutral bis leicht negativ bleibt, solange der Kurs nicht nachhaltig über diese Widerstandszone ausbricht. Anleger sollten die nächsten Handelstage aufmerksam beobachten – insbesondere mögliche neue Aussagen von EasyJet oder regulatorische Hinweise zu den Übernahmegerüchten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

