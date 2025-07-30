📊 Aktien-Analyse zu Microsoft (MSFT.US): Quartalszahlen, Cloud-Dynamik & Copilot im Fokus 🔑 Key Takeaways ☁️ 1. Cloud-Sparte als Wachstumsmotor Microsofts Cloud-Sparte bleibt das Rückgrat der Wachstumsstrategie. Das Segment „Intelligent Cloud“ soll rund 29,1 Mrd. USD zum Gesamtumsatz von geschätzten 73,89 Mrd. USD beitragen – ein Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr im Azure-Geschäft wäre das stärkste Wachstum seit Anfang 2022. Damit hebt sich Microsoft weiter von Konkurrenten wie Alphabet ab. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🧠 2. Copilot: Hohe Erwartungen trotz technischer Rückstände Die Zahl der Copilot-Nutzer hat sich laut Management binnen eines Jahres verdreifacht – ein deutliches Zeichen für Nachfrage. Dennoch zeigen unabhängige Tests (z. B. Mensa Norwegen), dass das Microsoft-Modell gegenüber Konkurrenz-KIs wie OpenAI, Gemini oder DeepSeek zurückliegt. Ein echter Marktvorteil bleibt vorerst vor allem die tiefe Integration ins Microsoft-Ökosystem. 🧾 3. Kostensenkung durch Entlassungen verbessert Margenaussichten Allein im Q4 2024/25 entließ Microsoft 6.300 Mitarbeiter, gefolgt von weiteren 9.000 im Juli. Diese Maßnahmen sollen steigende KI-Investitionen (geschätzt: CapEx 23,17 Mrd. USD) auffangen. Anleger erwarten eine verbesserte Marge, was insbesondere bei der aktuellen Bewertung entscheidend ist. 📈 Bewertungsniveau: Nicht mehr günstig – Erwartungen hoch Microsoft wird mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gegenüber den anderen „Magnificent Seven“-Aktien gehandelt. Das KGV liegt 24 % über dem Durchschnitt dieser Gruppe – höher sind nur Nvidia und Tesla. Historisch liegt der Bewertungsaufschlag im Schnitt bei 13 %, was den Erfolgsdruck für zukünftige Quartale erhöht. ► Microsoft | WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker: MSFT Microsoft Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧮 Prognostizierte Q4-Ergebnisse im Überblick Gesamtumsatz: 73,89 Mrd. USD

Cloud-Umsatz (inkl. Azure): 45,96 Mrd. USD

Intelligent Cloud: 29,1 Mrd. USD

Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,37 USD (+14,3 %)

Azure-Wachstum (währungsbereinigt): +34,2 %

CapEx (inkl. Leasing): 23,17 Mrd. USD Quelle: Bloomberg Finance L.P. 📅 Ausblick: 2025/26 – weiter steigende Investitionen Für das nächste Geschäftsjahr prognostiziert Microsoft Investitionen von über 100 Mrd. USD (inkl. Leasing), was die starke Wachstumsambition in KI und Cloud-Infrastruktur unterstreicht. Für Q1 2025/26 werden CapEx von 24,21 Mrd. USD erwartet. ✅ Fazit: Cloud-Power & Copilot-Potenzial – aber hohe Erwartungen Microsoft bleibt ein Top-Pick unter den Tech-Aktien mit robuster Cloud-Performance, solider Kapitalausstattung und ehrgeiziger KI-Strategie. Die Bewertung setzt jedoch überdurchschnittliches Gewinnwachstum voraus. Für Investoren bleibt der Titel ein Spitzenkandidat. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.