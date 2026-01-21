- Nvidia Prognose kurzfristig angeschlagen: Aktie liegt rund 20% unter dem Allzeithoch, Abwärtstrend dominiert und Gewinnmitnahmen nehmen zu
- Technische Schlüsselzonen im Fokus: Ein mögliches Head-and-Shoulders-Muster könnte Druck Richtung 168 USD (Nackenlinie/EMA200-Test) auslösen
- Earnings als Trigger: Ein Rebound über 186 USD (EMA50) würde das Bild verbessern
Nvidia (NVDA.US) gilt weiterhin als das Aushängeschild des KI-Booms und ist nach Marktkapitalisierung eines der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Trotzdem zeigt sich die Aktie zuletzt deutlich schwächer: Seit dem Allzeithoch im Oktober 2025, als Anleger zeitweise mehr als 211 US-Dollar je Aktie zahlten, liegt Nvidia inzwischen rund 20% im Minus. Das ist bemerkenswert – zumal wichtige Impulse aus der Lieferkette kamen, etwa durch starke Zahlen des zentralen Partners TSMC (TSM.US).
► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA
Aus Bewertungssicht hat sich die Lage spürbar entspannt. Sollte Nvidia die eigene 12-Monats-Gewinnprognose erfüllen, wird die Aktie aktuell ungefähr auf einem Niveau gehandelt, das in etwa dem Durchschnitt des Nasdaq 100 entspricht. Dennoch bleibt das kurzfristige Bild angespannt: Der Abwärtstrend dominiert weiterhin und Gewinnmitnahmen scheinen sich zu beschleunigen – ein Faktor, der die Nvidia Prognose kurzfristig belastet.
Chartanalyse: Warnsignal durch mögliches Head-and-Shoulders-Muster
Aus technischer Sicht wirkt das Setup zunehmend kritisch. Im Chart zeichnet sich eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation (Head & Shoulders) ab – ein klassisches Umkehrmuster, das häufig eine Trendwende signalisiert. Sollte sich dieses Muster bestätigen, könnte Nvidia in Richtung der sogenannten Nackenlinie fallen, die aktuell im Bereich von 168 US-Dollar liegt. Diese Zone wird zusätzlich durch lokale Tiefs aus September und Dezember 2025 gestützt.
Ein Rückgang auf dieses Niveau würde gleichzeitig einen Test der 200-Tage-EMA (EMA200) bedeuten. Sollte Nvidia sowohl die EMA200 als auch die Nackenlinie nach unten durchbrechen, könnte sich der mittelfristige Trend deutlich eintrüben. In diesem Szenario rückt ein weiteres, langfristig relevantes Unterstützungsniveau bei rund 135 US-Dollar in den Fokus. Dieser Bereich wird zusätzlich durch eine frühere Konsolidierungszone aus Ende Mai und Anfang Juni des Vorjahres verstärkt.
Bullen-Szenario: Rückkehr über EMA50 könnte das Bild drehen
Trotz der aktuellen Schwäche ist ein Bruch nach unten nicht automatisch gesetzt. Ein wichtiger Trigger für eine Stabilisierung wäre eine Rückkehr über 186 US-Dollar – hier verläuft derzeit die 50-Tage-EMA (EMA50). Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke könnte die Chancen erhöhen, dass Nvidia wieder in einen Aufwärtstrend zurückfindet.
Börse Aktuell: Quartalszahlen als entscheidender Kursimpuls
Für die kurzfristige Börse Aktuell-Einordnung bleibt der wichtigste Termin der nächste Earnings-Report: Nvidia legt die Zahlen am 26. Februar nach Börsenschluss an der Wall Street vor. Die Veröffentlichung könnte als Katalysator wirken – sowohl für eine Erholung als auch für eine Bestätigung des schwächeren Chartbilds.
Nvidia Aktien im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.