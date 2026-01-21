Nvidia (NVDA.US) gilt weiterhin als das Aushängeschild des KI-Booms und ist nach Marktkapitalisierung eines der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Trotzdem zeigt sich die Aktie zuletzt deutlich schwächer: Seit dem Allzeithoch im Oktober 2025, als Anleger zeitweise mehr als 211 US-Dollar je Aktie zahlten, liegt Nvidia inzwischen rund 20% im Minus. Das ist bemerkenswert – zumal wichtige Impulse aus der Lieferkette kamen, etwa durch starke Zahlen des zentralen Partners TSMC (TSM.US).

► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA

Aus Bewertungssicht hat sich die Lage spürbar entspannt. Sollte Nvidia die eigene 12-Monats-Gewinnprognose erfüllen, wird die Aktie aktuell ungefähr auf einem Niveau gehandelt, das in etwa dem Durchschnitt des Nasdaq 100 entspricht. Dennoch bleibt das kurzfristige Bild angespannt: Der Abwärtstrend dominiert weiterhin und Gewinnmitnahmen scheinen sich zu beschleunigen – ein Faktor, der die Nvidia Prognose kurzfristig belastet.

Chartanalyse: Warnsignal durch mögliches Head-and-Shoulders-Muster

Aus technischer Sicht wirkt das Setup zunehmend kritisch. Im Chart zeichnet sich eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation (Head & Shoulders) ab – ein klassisches Umkehrmuster, das häufig eine Trendwende signalisiert. Sollte sich dieses Muster bestätigen, könnte Nvidia in Richtung der sogenannten Nackenlinie fallen, die aktuell im Bereich von 168 US-Dollar liegt. Diese Zone wird zusätzlich durch lokale Tiefs aus September und Dezember 2025 gestützt.

Ein Rückgang auf dieses Niveau würde gleichzeitig einen Test der 200-Tage-EMA (EMA200) bedeuten. Sollte Nvidia sowohl die EMA200 als auch die Nackenlinie nach unten durchbrechen, könnte sich der mittelfristige Trend deutlich eintrüben. In diesem Szenario rückt ein weiteres, langfristig relevantes Unterstützungsniveau bei rund 135 US-Dollar in den Fokus. Dieser Bereich wird zusätzlich durch eine frühere Konsolidierungszone aus Ende Mai und Anfang Juni des Vorjahres verstärkt.

Bullen-Szenario: Rückkehr über EMA50 könnte das Bild drehen

Trotz der aktuellen Schwäche ist ein Bruch nach unten nicht automatisch gesetzt. Ein wichtiger Trigger für eine Stabilisierung wäre eine Rückkehr über 186 US-Dollar – hier verläuft derzeit die 50-Tage-EMA (EMA50). Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke könnte die Chancen erhöhen, dass Nvidia wieder in einen Aufwärtstrend zurückfindet.

Börse Aktuell: Quartalszahlen als entscheidender Kursimpuls

Für die kurzfristige Börse Aktuell-Einordnung bleibt der wichtigste Termin der nächste Earnings-Report: Nvidia legt die Zahlen am 26. Februar nach Börsenschluss an der Wall Street vor. Die Veröffentlichung könnte als Katalysator wirken – sowohl für eine Erholung als auch für eine Bestätigung des schwächeren Chartbilds.

Nvidia Aktien im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

