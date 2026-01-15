Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter, hat heute ihre Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht – und diese lassen sich in einem Wort zusammenfassen: herausragend. Das Unternehmen beendete das Jahr mit Rekordumsätzen von über 122 Mrd. USD, was einem Wachstum von mehr als 35% im Jahresvergleich entspricht und den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte markiert. Der Nettogewinn im vierten Quartal stieg um 35% auf 16 Mrd. USD und lag damit deutlich über den Erwartungen vieler Analysten.

► TSMC WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM

Für Anleger und Marktbeobachter ist das ein wichtiges Signal: Börse Aktuell rückt TSMC erneut in den Mittelpunkt, weil der Konzern als Schlüsselindikator für die globale Chip- und KI-Nachfrage gilt.

TSMC setzt klares Signal für 2026: Investitionen steigen deutlich

TSMC kündigte für 2026 Investitionen (CapEx) in Höhe von 52–56 Mrd. USD an – mehr als 25% über dem Vorjahr. Damit zeigt das Unternehmen, dass der Boom rund um künstliche Intelligenz nicht als kurzfristiger Trend betrachtet wird, sondern als strukturelle Verschiebung in der globalen Digitalwirtschaft.

Die Wachstumstreiber bleiben vor allem die hochmodernen Fertigungsprozesse 3nm, 5nm und 7nm sowie die steigende Nachfrage großer Kunden wie Nvidia, AMD, Apple und Hyperscalern. Diese Kombination bildet die Grundlage für eine weiterhin dynamische Expansion – ein zentraler Punkt jeder aktuellen TSMC Prognose.

Key Financial Results: TSMC übertrifft Erwartungen im Q4 2025

TSMC lieferte im vierten Quartal 2025 Ergebnisse, die klar über dem Marktkonsens lagen. Der Quartalsumsatz erreichte rund 33,2 Mrd. USD, was einem Plus von über 20% im Jahresvergleich entspricht und ebenfalls ein neues Rekordniveau darstellt. Der Nettogewinn stieg parallel um 35% auf 16 Mrd. USD – ein Beleg für hohe Profitabilität trotz wachsender Investitionen.

Finanzdaten 4Q25 im Überblick

Consolidated revenues: NT$ 1.046,09 Mrd. (USD 33,73 Mrd.) — +20,5% im Jahresvergleich

Net income: NT$ 505,74 Mrd. (USD 16 Mrd.) — +35% im Jahresvergleich

EPS (diluted): NT$ 19,50 (USD 3,14)

Gross margin: 62,3%

Operating margin: 54,0%

Net margin: 48,3%

Ein entscheidender Erfolgsfaktor war die starke Nachfrage nach fortschrittlichen Prozessknoten: Chips aus 3nm, 5nm und 7nm machten 77% des Wafer-Umsatzes aus. Dabei entfielen 28% auf 3nm, 35% auf 5nm und 14% auf 7nm. Das zeigt, dass TSMC die KI- und High-Performance-Computing-Nachfrage nicht nur bedienen kann, sondern dies mit außergewöhnlicher Effizienz und Marge tut.

Kundenstruktur stärkt die Marktposition von TSMC

Die Kundenbasis unterstreicht die strategische Schlüsselrolle des Konzerns in der globalen Halbleiter-Lieferkette. Große Abnehmer wie Nvidia, AMD und Apple sowie führende Hyperscaler sichern sich zunehmend Fertigungskapazitäten. Das verschafft TSMC Stabilität und Planungssicherheit – selbst in einem Umfeld steigenden Wettbewerbsdrucks.

Die hohe Bruttomarge verdeutlicht zudem: TSMC dominiert vor allem das Premiumsegment, in dem Produktionskosten zwar hoch sind, die Profitabilität jedoch überdurchschnittlich bleibt.

TSMC Prognose: Ausblick und Guidance für Q1 2026

Die offizielle Guidance für das erste Quartal 2026 fällt sehr optimistisch aus und bestätigt die anhaltend starke Nachfrage nach modernen KI-Chips.

Forward Guidance (Q1 2026 & CapEx 2026)

Q1 2026 Revenues: USD 34,6–35,8 Mrd.

Gross margin: 63–65%

Operating margin: 54–56%

CapEx 2026: USD 52–56 Mrd.

TSMC startet damit mit Rückenwind in das neue Jahr. Die Prognose deutet weiterhin auf zweistelliges Wachstum im Jahresvergleich hin. Gleichzeitig bleibt die Marge auf einem außergewöhnlich hohen Niveau – ein wichtiges Qualitätsmerkmal für langfristige Investoren und ein Kernargument in jeder aktuellen TSMC Prognose.

Fokus auf 3nm, 5nm, 7nm – und zusätzlicher Schub durch 2nm

Das Management betont den strategischen Fokus auf 3nm, 5nm und 7nm, da diese Prozessknoten den Kern des margenstarken Geschäfts ausmachen. Gleichzeitig stärkt die technologische Roadmap die Wettbewerbsposition gegenüber anderen Chipproduzenten.

Zu Beginn von 2026 führte TSMC zudem 2nm-Prozessoren ein. Damit baut der Konzern seinen technologischen Vorsprung weiter aus und schafft zusätzliche Wachstumsperspektiven – insbesondere in den Bereichen AI, Rechenzentren und High-Performance-Computing.

Börse Aktuell: Warum TSMC ein Schlüsselindikator für die Tech-Rally ist

Die Rekordergebnisse und die starke Prognose bestätigen: TSMC gehört zu den wichtigsten Treibern der globalen Technologie-Rally. Die Nachfrage nach KI- und HPC-Chips wirkt nicht nur auf TSMC selbst, sondern beeinflusst die gesamte Halbleiter-Wertschöpfungskette.

Für Investoren gilt daher: Wer Börse Aktuell verfolgt und den Tech-Sektor bewertet, kann TSMC als eine Art Barometer für die Chipnachfrage nutzen. Die Zahlen deuten darauf hin, dass der KI-Boom langfristig getragen ist und TSMC im Zentrum dieser Entwicklung steht.

Zusammenfassung: TSMC überzeugt – und die TSMC Prognose bleibt klar positiv

TSMC hat 2025 mit Rekordzahlen abgeschlossen und seine dominierende Position im globalen Halbleitermarkt erneut bestätigt. Das Unternehmen erhöht die Investitionen 2026 auf bis zu 56 Mrd. USD und setzt konsequent auf die Weiterentwicklung modernster Fertigungstechnologien – inklusive 2nm. Große Kunden wie Nvidia, AMD, Apple und Hyperscaler sichern Kapazitäten, was auf ein mehrjähriges Wachstumsszenario hindeutet.

Key Takeaways

Starke Profitabilität: Bruttomarge über 62% und Nettomarge nahe 50% unterstreichen Skaleneffekte, Effizienz und Preissetzungsmacht.

Technologieführerschaft: 77% Umsatzanteil durch 3nm/5nm/7nm zeigt die Dominanz im High-End-Segment; 2nm verstärkt den Vorsprung zusätzlich.

Robuste Guidance: Umsatzprognose für Q1 2026 von USD 34,6–35,8 Mrd. und Rekord-CapEx von USD 52–56 Mrd. signalisieren langfristiges Vertrauen in KI-getriebenes Wachstum.

FAQ – Börse Aktuell & TSMC Prognose

Was bedeutet „Börse Aktuell“ bei TSMC?

„Börse Aktuell“ bedeutet bei TSMC vor allem: Die Aktie und der gesamte Tech-Sektor reagieren stark auf neue Quartalszahlen, Margen und den Ausblick. TSMC gilt als wichtiger Indikator für die weltweite Nachfrage nach KI- und High-Performance-Chips.

Wie lautet die aktuelle TSMC Prognose für 2026?

Die TSMC Prognose für 2026 bleibt positiv: Für Q1 2026 erwartet das Unternehmen Umsätze von 34,6 bis 35,8 Mrd. USD bei einer Bruttomarge von 63–65% und einer operativen Marge von 54–56%.

Warum sind die Q4 2025 Zahlen von TSMC so wichtig?

TSMC meldete im Q4 2025 Rekordwerte und übertraf Analystenerwartungen deutlich. Der Quartalsgewinn stieg um 35%, was zeigt, dass TSMC trotz hoher Investitionen sehr profitabel bleibt.

Wie hoch waren Umsatz und Gewinn von TSMC im Q4 2025?

TSMC erzielte im Q4 2025 einen Umsatz von rund 33,7 Mrd. USD und einen Nettogewinn von etwa 16 Mrd. USD. Damit stiegen Umsatz und Gewinn deutlich im Jahresvergleich.

Warum investiert TSMC 2026 so stark (CapEx)?

TSMC plant 2026 CapEx von 52–56 Mrd. USD, weil die Nachfrage nach modernen Chips für KI, Rechenzentren und High-Performance-Computing langfristig hoch bleibt. Die Investitionen sichern Kapazitäten und Technologieführerschaft.

Welche Rolle spielt KI für die TSMC Prognose?

KI ist der wichtigste Wachstumstreiber der TSMC Prognose. Der Bedarf an leistungsfähigen Chips steigt stark, und TSMC liefert die fortschrittlichen Fertigungsprozesse, die dafür benötigt werden.

Welche Fertigungsprozesse treiben das Wachstum von TSMC?

TSMC profitiert besonders von 3nm, 5nm und 7nm. Diese modernen Nodes machen den Großteil des Wafer-Umsatzes aus und sorgen für hohe Margen im Premiumsegment.

Was bedeutet die Einführung von 2nm für TSMC?

Mit 2nm stärkt TSMC seinen technologischen Vorsprung. Das kann langfristig neue Aufträge und höhere Umsätze ermöglichen, besonders bei KI- und High-Performance-Anwendungen.

Wer sind die wichtigsten Kunden von TSMC?

Zu den wichtigsten Kunden zählen Nvidia, AMD, Apple sowie große Hyperscaler. Diese Unternehmen sichern sich Kapazitäten, was TSMC stabile Nachfrage und Planungssicherheit gibt.

Ist der KI-Boom laut TSMC nur ein kurzfristiger Trend?

Nein. Die starken Zahlen und die hohen Investitionen deuten darauf hin, dass TSMC KI als strukturellen Wachstumstreiber sieht und von einer langfristigen Nachfrage ausgeht.

Warum ist TSMC ein „Barometer“ für den Halbleitermarkt?

TSMC fertigt für viele der größten Tech-Unternehmen und bedient zentrale Zukunftsmärkte wie KI und Rechenzentren. Deshalb geben TSMC-Zahlen oft früh Hinweise auf die Richtung des gesamten Chipmarkts.

Wie reagiert die Börse typischerweise auf TSMC Quartalszahlen?

Börse Aktuell reagiert häufig mit erhöhter Volatilität: Positive Überraschungen bei Umsatz, Gewinn oder Prognose können Tech- und Halbleiteraktien stützen, während schwächere Guidance oft den gesamten Sektor belastet.