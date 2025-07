Die US-Aktienindizes verzeichnen am Mittwoch moderate Gewinne, nachdem Präsident Donald Trump eine Reihe von Handelsabkommen, unter anderem mit Japan und Indonesien, bekannt gegeben hat. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Nasdaq-Index am Kassamarkt um 0,27 % im Plus, der S&P 500 um 0,37 % und der Russell 2000 um fast 0,55 %. Die Anleger begrüßten die Details des Handelsabkommens mit Japan. Darüber hinaus signalisieren die heutigen Äußerungen von US-Finanzminister Bessent eine positive Veränderung in den globalen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere gegenüber China und der EU. Bessent betonte, dass die Vereinigten Staaten nicht versuchen, sich von China abzukoppeln, sondern vielmehr die Risiken in der Lieferkette zu reduzieren. Diese Unterscheidung beruhigt Anleger, die eine Rückkehr zu ernsthaften Spannungen im globalen Handel und Störungen in den Lieferketten befürchteten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach der Wall-Street-Sitzung werden Tesla (TSLA.US) und Alphabet (GOOGL.US) ihre Quartalsergebnisse vorstellen. Heatmap US- Aktien Quelle: xStation5 von XTB Nasdaq 100 Chart (D1) Der Nasdaq-100-Index, repräsentiert durch den US100-Kontrakt, notiert heute fast 0,25 % höher als gestern bei Handelsschluss. Der Index hält seinen dynamischen Aufwärtstrend weiter aufrecht, wie die exponentiellen gleitenden Durchschnitte (50-, 100- und 200-Tage-EMAs) zeigen. Darüber hinaus zeigen die Bollinger-Bänder, dass sich der Nasdaq 100 derzeit innerhalb der statistischen Bandbreite der letzten 14 Handelstage dieses Instruments befindet. Aus technischer Sicht bleibt die 22.800-Punkte-Zone eine wichtige Kursunterstützung, während der historische Höchststand von fast 23.430 Punkten weiterhin als Widerstandsniveau gilt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten Während der heutigen Börsensitzung schneiden Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Landwirtschaft und Verteidigung deutlich besser ab. Grund für die Kursanstiege sind Informationen aus dem Weißen Haus über Vereinbarungen mit Japan: Japan hat den Kauf von 100 Boeing (BA.US) angekündigt, was die Aussichten für den US-Luftfahrtsektor deutlich verbessert. Darüber hinaus wird Japan seine Reisimporte aus den USA um bis zu 75 % erhöhen und insgesamt 8 Mrd. USD für den Kauf von Agrarprodukten und anderen US-Gütern bereitstellen. Darüber hinaus kündigte Japan an, die Verteidigungsausgaben in Zusammenarbeit mit US-Unternehmen von 14 Mrd. USD auf 17 Mrd. USD pro Jahr zu erhöhen, was die Position und die Aussichten für den Verteidigungssektor (Lockheed Martin (LMT.US), Raytheon Technologies (RTX.US), Northrop Grumman (NOC.US)) stärkt. Texas Instruments (TXN.US) und andere Halbleiterunternehmen wie On Semiconductor (ON.US), Microchip (MCHP.US) und NXP (NXPI.US) verzeichneten Kursverluste, nachdem Texas Instruments enttäuschende Ergebnisse im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Zöllen und Handelsspannungen gemeldet hatte. Obwohl der Umsatz von TXN um 16 % stieg, räumte das Management des Unternehmens ein, dass ein erheblicher Teil dieses Wachstums möglicherweise auf den sogenannten „Pull-in-Effekt” zurückzuführen ist – d. h. auf vorzeitige Käufe von Kunden, die sich gegen geplante Zölle absichern wollten. Quelle: Investing Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 stieg der Kurs der Thermo Fisher Scientific (TMO.US) Aktie deutlich um rund 9,8 % auf einen Kurs von etwa 469 USD während der Sitzung. Die Anleger begrüßten den Bericht des Unternehmens aus dem Medizin- und Diagnostiksektor, der ein solides Gewinnwachstum und starke operative Ergebnisse zeigte und die Aussichten des Unternehmens für die kommenden Quartale verbesserte. Die Aktien von GE Vernova (GEV.US) verzeichneten ein ebenso starkes Wachstum und stiegen nach Bekanntgabe der Ergebnisse um mehr als 11,6 % auf rund 613 USD und erreichten damit einen historischen Höchststand. Das Energieversorgungs- und Erneuerbare-Energien-Unternehmen überraschte die Märkte sowohl mit seinen Finanzergebnissen als auch mit seiner angehobenen Gesamtjahresprognose, was zu einem erhöhten Interesse der Anleger und einer deutlich verbesserten Stimmung gegenüber dem Unternehmen führte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.