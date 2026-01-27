US Börsenstart: Wall Street freundlich vor der Fed-Entscheidung, Big Tech stark

Börse USA startet freundlich – US Börse vor Fed-Entscheidung 📈

Die Börse USA zeigt sich zum Auftakt der Dienstagssitzung fester. Anleger an der US Börse positionieren sich zunehmend im Vorfeld der morgigen Zinsentscheidung der Federal Reserve sowie der Pressekonferenz von Jerome Powell. Dieses Ereignis birgt erhebliches Potenzial für Umschichtungen bei Aktienindizes und dem US-Dollar. Entsprechend selektiv agieren Investoren bereits jetzt.

Drei Key Takeaways zur Börse USA

US Börse startet im Plus, Anleger positionieren sich vor der Fed-Entscheidung. Starke Sektorrotation, Gesundheitswerte unter Druck, Big Tech stützt den Markt. S&P 500 testet erneut die 7.000-Punkte-Zone, ein technisch sensibles Niveau.

US Börse im Spannungsfeld aus Fed, Konjunktur und Big Tech 🏦

Auf der makroökonomischen Seite richtet sich der Blick heute auf den Conference Board Index, der neue Hinweise zur Stimmung der US-Verbraucher liefern dürfte. Bereits am Morgen überraschten die US-Häusermarktdaten positiv:

Hauspreise: +0,6 % m/m (Erwartung 0,3 %)

Top-20-Metropolregionen: +1,4 % y/y (Erwartung 1,2 %)

Der ADP-Arbeitsmarktbericht fiel dagegen leicht schwächer aus, mit 7.500 neuen Stellen gegenüber zuvor 8.000. Insgesamt stützen die Daten jedoch das Bild einer weiterhin robusten US-Wirtschaft.

Technisch nähert sich der S&P 500 erneut der 7.000-Punkte-Marke – einem Bereich, der im Dezember zweimal deutliche Abwärtsbewegungen ausgelöst hatte.

Sektorrotation prägt die Börse USA ⚠️

An der US Börse zeigt sich heute eine klare Sektor-Selektion. Belastend wirkt insbesondere der Gesundheitssektor. Hintergrund ist der Vorschlag der US-Regierung, die Zahlungen an private Medicare-Pläne im kommenden Jahr nicht anzuheben. Der Markt hatte mit moderaten Steigerungen gerechnet, entsprechend heftig fiel die Reaktion aus:

UnitedHealth: -17 %

Humana: -15 %

CVS Health: -13 %

Zusätzlichen Druck brachte die Ankündigung von UnitedHealth, für 2026 einen Umsatzrückgang zu erwarten – der erste seit über 30 Jahren.

Demgegenüber stützt Big Tech die Börse USA:

Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Nvidia notieren im Plus

Halbleiter- und Zulieferwerte wie Micron, Lam Research sowie Cloudflare zeigen Stärke

Unternehmensnews bewegen die US Börse 🚀

Auch abseits der Schwergewichte sorgten zahlreiche Einzeltitel für Bewegung:

CoreWeave: +4 %, nach weiterer 2-Mrd.-USD-Investition von Nvidia , zusätzliches Upgrade durch Deutsche Bank

UPS: +3 %, nach optimistischem Umsatzausblick trotz Netzwerkbereinigung

General Motors: +4 %, nach Anhebung der Gewinnprognose und Ankündigung höherer Dividenden und Aktienrückkäufe

RTX Corp.: +3 %, nach besser als erwarteten Q4-Zahlen

Redwire: +15 %, nach Gewinn eines Auftrags im US-Raketenabwehrprogramm

Auf der Verliererseite:

Agilysys: -12 %, nach enttäuschendem Gewinn

Sanmina: -8 %, nach schwachem Umsatzausblick

JetBlue: -3 %, nach größerem Verlust als erwartet

Fazit: Börse USA vor richtungsweisender Entscheidung

Die Börse USA zeigt sich vor der Fed-Sitzung stabil, jedoch klar selektiv. Während Big Tech und zyklische Werte Stärke zeigen, geraten defensive Sektoren unter Druck. Für die US Börse dürfte die morgige Pressekonferenz von Jerome Powell entscheidend sein, ob der Markt den Anlauf auf neue Hochs fortsetzt oder eine Phase erhöhter Volatilität einleitet.

S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

