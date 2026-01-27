US Börsenstart: Wall Street freundlich vor der Fed-Entscheidung, Big Tech stark

- US Börse startet im Plus, Anleger positionieren sich vor der Fed-Entscheidung.
Börse USA startet freundlich – US Börse vor Fed-Entscheidung 📈
Die Börse USA zeigt sich zum Auftakt der Dienstagssitzung fester. Anleger an der US Börse positionieren sich zunehmend im Vorfeld der morgigen Zinsentscheidung der Federal Reserve sowie der Pressekonferenz von Jerome Powell. Dieses Ereignis birgt erhebliches Potenzial für Umschichtungen bei Aktienindizes und dem US-Dollar. Entsprechend selektiv agieren Investoren bereits jetzt.
Drei Key Takeaways zur Börse USA
US Börse startet im Plus, Anleger positionieren sich vor der Fed-Entscheidung.
Starke Sektorrotation, Gesundheitswerte unter Druck, Big Tech stützt den Markt.
S&P 500 testet erneut die 7.000-Punkte-Zone, ein technisch sensibles Niveau.
US Börse im Spannungsfeld aus Fed, Konjunktur und Big Tech 🏦
Auf der makroökonomischen Seite richtet sich der Blick heute auf den Conference Board Index, der neue Hinweise zur Stimmung der US-Verbraucher liefern dürfte. Bereits am Morgen überraschten die US-Häusermarktdaten positiv:
Hauspreise: +0,6 % m/m (Erwartung 0,3 %)
Top-20-Metropolregionen: +1,4 % y/y (Erwartung 1,2 %)
Der ADP-Arbeitsmarktbericht fiel dagegen leicht schwächer aus, mit 7.500 neuen Stellen gegenüber zuvor 8.000. Insgesamt stützen die Daten jedoch das Bild einer weiterhin robusten US-Wirtschaft.
Technisch nähert sich der S&P 500 erneut der 7.000-Punkte-Marke – einem Bereich, der im Dezember zweimal deutliche Abwärtsbewegungen ausgelöst hatte.
Sektorrotation prägt die Börse USA ⚠️
An der US Börse zeigt sich heute eine klare Sektor-Selektion. Belastend wirkt insbesondere der Gesundheitssektor. Hintergrund ist der Vorschlag der US-Regierung, die Zahlungen an private Medicare-Pläne im kommenden Jahr nicht anzuheben. Der Markt hatte mit moderaten Steigerungen gerechnet, entsprechend heftig fiel die Reaktion aus:
UnitedHealth: -17 %
Humana: -15 %
CVS Health: -13 %
Zusätzlichen Druck brachte die Ankündigung von UnitedHealth, für 2026 einen Umsatzrückgang zu erwarten – der erste seit über 30 Jahren.
Demgegenüber stützt Big Tech die Börse USA:
Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Nvidia notieren im Plus
Halbleiter- und Zulieferwerte wie Micron, Lam Research sowie Cloudflare zeigen Stärke
Unternehmensnews bewegen die US Börse 🚀
Auch abseits der Schwergewichte sorgten zahlreiche Einzeltitel für Bewegung:
CoreWeave: +4 %, nach weiterer 2-Mrd.-USD-Investition von Nvidia, zusätzliches Upgrade durch Deutsche Bank
UPS: +3 %, nach optimistischem Umsatzausblick trotz Netzwerkbereinigung
General Motors: +4 %, nach Anhebung der Gewinnprognose und Ankündigung höherer Dividenden und Aktienrückkäufe
RTX Corp.: +3 %, nach besser als erwarteten Q4-Zahlen
Redwire: +15 %, nach Gewinn eines Auftrags im US-Raketenabwehrprogramm
Auf der Verliererseite:
Agilysys: -12 %, nach enttäuschendem Gewinn
Sanmina: -8 %, nach schwachem Umsatzausblick
JetBlue: -3 %, nach größerem Verlust als erwartet
Fazit: Börse USA vor richtungsweisender Entscheidung
Die Börse USA zeigt sich vor der Fed-Sitzung stabil, jedoch klar selektiv. Während Big Tech und zyklische Werte Stärke zeigen, geraten defensive Sektoren unter Druck. Für die US Börse dürfte die morgige Pressekonferenz von Jerome Powell entscheidend sein, ob der Markt den Anlauf auf neue Hochs fortsetzt oder eine Phase erhöhter Volatilität einleitet.
S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.