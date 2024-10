Sehr geehrter Kunden,



vielen Dank, Ihre Identifizierung mittels POSTID war erfolgreich.



Unser Kundenservice verifiziert nun Ihre Identifizierung und Ihren Kontoeröffnungsantrag. In Kürze werden Sie über den Status der Bearbeitung via E-Mail informiert.



Bei zwischenzeitlichen Rückfragen können Sie sich gerne jederzeit an unser Experten-Team wenden: