Unser globaler Kundenservice steht Ihnen 24 Stunden, 5 Tage die Woche zur Verfügung, um all Ihre Anfragen und Anliegen zu beantworten. Der deutschsprachige Service direkt von der Zweigniederlassung in Berlin ist werktags von 09 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. Grundsätzlich macht XTB es Ihnen so einfach und bequem wie möglich: Zahlen Sie ein über Kreditkarte, PayPal, SOFORT/Klarna oder per Bank; nutzen Sie unser Demokonto zum üben; investieren Sie in Aktien & ETF oder traden Sie aktiv Forex & CFD - über nur ein Konto; managen Sie Ihr Tradingkonto am Desktop und verlassen Sie sich auf völlige Synchronisation in den Trading Apps; erhalten Sie wichtige Finanznachrichten in deutscher Sprache direkt in der Handelsplattform und der App. Erleben Sie den Unterschied, die die Technologie von XTB jedem Trader und Anleger bietet!