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CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
Wissen

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Wie baut man ein Investmentportfolio auf?
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Was ist der Unterschied zwischen einer Long- und einer Short-Position?
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So managst du Risiken bei Investitionen
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Was sind Teilrechte?
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