3 mercados a seguir la próxima semana (11.04.2025)

La segunda semana de abril estuvo dominada por una gran volatilidad en los mercados. En primer lugar, los índices estadounidenses entraron oficialmente en terreno bajista, seguido de una de las mejores sesiones en la historia de Wall Street tras el anuncio de una suspensión de aranceles por 90 días —excluyendo a China—. Actualmente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha alcanzado un punto álgido, lo que convierte cualquier información sobre aranceles y posibles acuerdos en un factor crucial para los mercados de cara a las festividades de Pascua. Por supuesto, también se publicarán numerosos informes macroeconómicos, entre ellos los datos de PIB de China, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión sobre los tipos de interés. Por lo tanto, esta semana vale la pena prestar especial atención a los mercados EUR/USD, índices chinos y oro. EUR/USD Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par EUR/USD ha alcanzado sus niveles más altos en tres años en medio de crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense y la salida de capitales del país. Los inversores buscan refugio en activos considerados seguros, incluidos los bonos europeos, cuyos rendimientos están cayendo ante la expectativa de un recorte de tipos por parte del BCE este jueves. Se espera que el BCE reduzca los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, y que se apliquen nuevos recortes hasta el 1,75 % antes de fin de año. A pesar de las sólidas expectativas de nuevos recortes, el mercado podría continuar favoreciendo al euro si la situación entre China y Estados Unidos no mejora. Índices chinos Durante la segunda semana de abril se publicaron los datos del IPC de China, que mostraron que el país ha entrado en deflación.

Próximamente se conocerá el PIB del primer trimestre de 2025, cuya publicación está prevista para el miércoles durante la sesión asiática. Se espera que los datos reflejen una ligera desaceleración en comparación con el cuarto trimestre de 2024, con una tasa de crecimiento anual del 5,2 % interanual, por debajo del 5,4 %. Sin embargo, muchos economistas estiman que el crecimiento real estaría más cerca del 3–4 %. Cabe destacar que, a pesar de la guerra comercial a gran escala entre EE. UU. y China (aranceles estadounidenses del 145 % y aranceles chinos del 125 %), los índices bursátiles chinos están mostrando señales de recuperación. Hay indicios de que China podría estar reduciendo sus tenencias de deuda estadounidense, lo que podría traducirse en un aumento de compras en el mercado local. También se observa un fortalecimiento del yuan chino. No obstante, el sentimiento del mercado estará condicionado principalmente por noticias relacionadas con las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Oro El oro ha alcanzado nuevos máximos históricos, superando los 3.200 dólares por onza. El rendimiento del metal en lo que va del año se sitúa en el 22 %, y diversas firmas de inversión están revisando al alza sus previsiones para el cierre de año, con algunos estimando niveles por encima de los 4.000 dólares. Actualmente, el oro es percibido como el principal refugio de capital libre, especialmente tras la fuerte liquidación de deuda estadounidense en medio de una elevada incertidumbre por la guerra comercial. La volatilidad en el oro podría persistir, ya que los mercados siguen siendo vulnerables a las condiciones económicas de EE. UU. y al desarrollo del conflicto comercial.

