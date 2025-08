Resultados Q2 2025 de Meta: ingresos récord y crecimiento IA

Resultados Q2 2025 de Meta: ingresos récord y crecimiento impulsado por IA En los resultados Q2 2025 de Meta, la empresa superó ampliamente las expectativas del mercado, impulsada por un crecimiento excepcional en su negocio publicitario y una eficiencia operativa histórica, gracias a sus inversiones en inteligencia artificial. Ingresos Meta Q2 2025: cifras que superaron todas las previsiones EPS y margen operativo: niveles récord que sorprenden al mercado Ganancia por acción de $7,14 frente a $5,89 estimado

Margen operativo del 43%, superando los pronósticos del 38,3%

Señal de eficiencia operativa pese a inversiones masivas Desglose de ingresos por segmento: publicidad como motor principal Ingresos totales: USD 47,52 mil millones (+6% vs estimado)

Ingresos publicitarios: USD 46,56 mil millones

Ingresos de Family of Apps: USD 47,15 mil millones

Ingresos de Reality Labs: caída leve con USD 370 millones Publicidad en Meta: crecimiento impresionante apalancado en IA Aumento de impresiones y precios: el binomio perfecto Crecimiento del 11% en impresiones publicitarias

Aumento del 9% en el precio promedio por anuncio

Prueba de que los algoritmos IA permiten mejor segmentación Usuarios activos diarios (DAU): base sólida para ingresos 3.48 mil millones de usuarios activos diarios

Superando expectativas en 60 millones

Señal de expansión y retención efectiva Reality Labs: la piedra en el zapato, aunque con signos de mejora Ingresos: USD 370 millones (ligera caída vs estimado)

Pérdidas operativas: USD 4.53 mil millones (menores a lo esperado)

Persiste la duda sobre su camino hacia la rentabilidad Proyecciones para Q3 2025: ingresos fuertes y gasto controlado Guía de ingresos para el próximo trimestre Proyección: USD 47.5 – 50.5 mil millones

Supera el consenso de mercado en ~6%

Indicación de continuidad en el crecimiento CapEx y control de costos: señales positivas para inversionistas Gasto de capital para 2025: USD 66 – 72 mil millones

Gasto total ajustado: USD 114 – 118 mil millones

Mejores rangos sugieren eficiencia y foco en IA Riesgos y desafíos futuros que enfrenta Meta Regulación europea y modelo de anuncios menos personalizados

Aumento de depreciaciones y costos operativos en 2026

La apuesta por la inteligencia artificial da frutos Meta demuestra que su estrategia de apostar fuerte por la IA está generando retornos concretos. Con resultados que baten récords, una operación rentable y una visión clara a futuro, la empresa consolida su lugar como líder en tecnología y monetización digital. Los resultados Q2 2025 de Meta marcan un nuevo estándar para el sector.

Fuente: xStation 5 | XTB

