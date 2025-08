Nasdaq 100 en máximos tras la reunión de la Fed

La conferencia de prensa de la Jerome Powell tras comunicar su decisión sobre los tipos de interés generó volatilidad en los índices de Wall Street. Al cierre de la sesión, el Nasdaq 100 retomó un fuerte repunte fruto de los sólidos resultados trimestrales de las empresas tecnológicas, lideradas por Microsoft y Meta en el día de ayer. El Nasdaq 100 finalizó la jornada en máximos históricos. Decisión de tipos del Banco de Japón El Banco de Japón (BoJ) mantuvo el tipo de interés a corto plazo en el 0,5% y votó unánimemente por mantener su política actual, al tiempo que elevaba sus previsiones de inflación subyacente del IPC para los ejercicios fiscales 2025-2027. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Banco prevé un aumento gradual de la inflación, respaldado por el aumento de los salarios y un consumo moderado. El BoJ se mantiene cauteloso y señala que solo es posible realizar nuevas subidas si los datos económicos y de precios lo justifican. El BoJ reconoció que la inflación probablemente se desacelerará a corto plazo, pero prevé que se acelere aún más. Señaló el aumento de las expectativas de inflación, pero advirtió que las tensiones comerciales podrían socavar el crecimiento salarial. El apoyo fiscal en EE. UU. y Europa podría mejorar la demanda mundial. El escenario base asume que no habrá interrupciones importantes del suministro. El USD/JPY cayó por debajo de 148,65 tras la decisión del Banco de Japón y la revisión del pronóstico de inflación, pero posteriormente repuntó. Los mercados interpretaron la postura del Banco de Japón como una señal de una lenta normalización de la política monetaria, más que como un ajuste inmediato. La producción industrial de Japón en junio aumentó un 1,7% intermensual (pronóstico: -0,6%), y las ventas minoristas crecieron un 2,0% interanual, superando las expectativas. El repunte de la producción y el consumo respalda el cauto optimismo del Banco de Japón. Otros mercados Trump anunció un acuerdo comercial integral con Corea del Sur, que incluye 350.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses y 100.000 millones de dólares en compras de GNL. Las exportaciones surcoreanas a EE. UU. estarán sujetas a un arancel del 15 %, mientras que las exportaciones estadounidenses estarán libres de aranceles. El secretario de Comercio, Lutnick, confirmó nuevos acuerdos comerciales con Tailandia y Camboya. Los detalles siguen siendo limitados. El PMI manufacturero de China en julio cayó a 49,3, marcando la cuarta caída mensual consecutiva. El PMI de servicios se situó en 50,1, su nivel más bajo desde noviembre. Las exportaciones están perdiendo impulso y la demanda interna se mantiene débil. Los mercados interpretaron los datos como evidencia de la continua debilidad económica. Las ventas minoristas de Australia en junio aumentaron un 1,2% intermensual (pronóstico: +0,4 %), lo que refuerza la perspectiva de recuperación económica. El vicegobernador Hauser expresó optimismo sobre la resiliencia del consumidor y la fortaleza del mercado laboral. Los mercados aún esperan un recorte de tipos del RBA en agosto. Trump amenazó a India con aranceles del 25% y criticó sus vínculos comerciales con Rusia. Afirmó que un acuerdo con Canadá sería "muy difícil" dados sus planes de reconocer a Palestina. Goldman Sachs estimó que el nuevo arancel efectivo de EE. UU. sobre las importaciones procedentes de Brasil es del 30,8 %. Visa reportó ingresos en el tercer trimestre de 10.200 millones de dólares (se esperaban 9.870 millones de dólares) y beneficios por acción (BPA) de 2,98 dólares (se esperaban 2,85 dólares). El volumen de transacciones transfronterizas aumentó un 12% y el volumen total de pagos un 8% interanual. El beneficio neto alcanzó los 5.300 millones de dólares, impulsado por un fuerte consumo. Los ingresos anuales de OpenAI ascendieron a 12.000 millones de dólares, duplicándose en siete meses. ChatGPT cuenta ahora con 700 millones de usuarios activos semanales.

