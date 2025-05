3 mercados bursátiles en los que poner atención

Esta semana ha estado marcada por la agitación fiscal en EE.UU., lo que sembró incertidumbre sobre la estabilidad financiera de la mayor economía del mundo. Tanto el mercado de valores como el de bonos registraron caídas significativas, lo que apunta a una reactivación del sentimiento de “Vender América”. Los acontecimientos legislativos seguirán en el centro de atención esta semana: el Senado de EE.UU. debatirá tanto el polémico proyecto de ley fiscal de Donald Trump—que ha dividido incluso al Partido Republicano—como una legislación pionera sobre activos digitales que regula las stablecoins. Además, los mercados estarán pendientes de los resultados de Nvidia y la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, lo que convierte al S&P500, Bitcoin y NZD/USD en los instrumentos clave a seguir. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P500 El “hermoso proyecto de ley fiscal” de Donald Trump provocó una ola de controversia política esta semana y contribuyó a nuevas caídas en Wall Street. El pesimismo se debió principalmente a la reacción negativa del mercado de bonos ante el proyecto de ley, con rendimientos alcanzando nuevos máximos en medio de preocupaciones sobre la estabilidad fiscal de EE.UU. La propuesta fue aprobada por un estrecho margen el jueves, con solo un voto de diferencia (215–214), y ahora pasará al Senado. La posible continuación de los enfrentamientos dentro del Partido Republicano podría alimentar aún más la incertidumbre y prolongar el efecto “Vender América”. Mientras tanto, en el mercado de valores, la atención se centrará en los resultados de Nvidia, que han estado impulsados por altas expectativas y por informes de nuevos acuerdos negociados por Trump con los Emiratos Árabes Unidos. Estos resultados podrían afectar significativamente la volatilidad del índice. Bitcoin Los acontecimientos legislativos también ocuparán un lugar central en el mercado de criptomonedas, ya que el Senado de EE.UU. se prepara para votar sobre la “Ley Genius”, el primer intento del país de regular el mercado de stablecoins. Aunque el proyecto de ley no aborda Bitcoin directamente, la posible legalización y el aumento de emisión de stablecoins basadas en dólares podrían aumentar significativamente la liquidez en el ecosistema cripto. Si la propuesta es aprobada por el Congreso, el mercado podría interpretarlo como un gran paso hacia la institucionalización de los activos digitales en EE.UU. Para Bitcoin, que a menudo se negocia en pares con stablecoins, esto podría traducirse en mayores flujos de capital y mayor volatilidad. NZD/USD Un evento clave en el mercado de divisas será la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sobre las tipos de interés. El dólar neozelandés ha sufrido presión esta semana después de que el Departamento del Tesoro rebajara las previsiones de crecimiento del país, aunque las divisas de la región terminaron la semana entre las más fuertes del G10. El NZD también fue respaldado por un repunte en las ventas minoristas (+0.8% trimestral), lo que señala una mejora en la confianza del consumidor. Por otro lado, la presión sobre el kiwi podría regresar con el esperado recorte de tipos de 25 puntos básicos, hasta el 3,25%. Las expectativas de una mayor flexibilización monetaria siguen siendo elevadas, especialmente tras las advertencias del gobierno sobre el débil crecimiento económico futuro, lo que hace que los comentarios del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sean especialmente importantes de seguir.

