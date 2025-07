Las acciones de Santander brillan en la banca europea

Las acciones de los bancos europeos han completado su primer semestre más fuerte desde 1997, con el que logran extender un periodo muy fructífero para el sector, desde el inicio del ciclo de aumento de los tipos de interés en 2022. El índice Stoxx 600 Banks ha subido un 29% en los seis primeros meses del año, lo que le convierte en el subgrupo con mejor rendimiento en Europa. Los inversores que incluyen en su cartera a las entidades crediticias europeas lo hacen por sus crecientes rentabilidades y sus sólidos beneficios. El impulso de las operaciones hipotecarias ha favorecido el resultado final del selectivo, con Italia como el país de la Unión Europea en el que más crecieron estos movimientos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este escenario, llama la atención el valor de Commerzbank, cuyo valor en bolsa se dispara un 73% en lo que va de año, una impresionante subida por la que UniCredit lo mantiene como un objetivo atractivo de cara a un nuevo intento de OPA. La entidad italiana, por su parte, se anota una subida del 47% en los primeros seis meses del año. En este escenario,una impresionante subida por la que UniCredit lo mantiene como un objetivo atractivo de cara a un nuevo intento de OPA. La entidad italiana, por su parte, se anota una subida del 47% en los primeros seis meses del año. Desde XTB, pensamos que la perspectiva de un óptimo rendimiento de manera sostenida se basa en un perfil de beneficios más equilibrado y unos múltiplos de valoración que se mantienen por debajo de los estándares a largo plazo. De cara al futuro, persiste el optimismo sobre la capacidad del sector para aprovechar las altas comisiones a pesar de la incertidumbre macroeconómica y los riesgos comerciales. Las acciones del Santander marcan el ritmo de la banca española Las entidades bancarias españolas, recuperadas gracias al aumento de los tipos de interés, han sostenido el volumen de ingresos a lo largo del ciclo de recortes del Banco Central Europeo. En el ámbito nacional, brillan los negocios con elevadas comisiones y amplios márgenes, con varias entidades anotándose notorias subidas. Entre los aspectos más destacados de un primer semestre estelar, tenemos el gran avance que han experimentado las acciones del Santander. Los títulos de la compañía, que ayer presentó una oferta para adquirir TSB, la filial británica de Banco Sabadell, se han revalorizado un 57% en lo que llevamos de año, un porcentaje que le ha permitido superar a UBS Group y convertirse en el prestamista con mayor capitalización bursátil de toda Europa. El Banco Sabadell es otro de los bancos que ha firmado un gran comienzo de año. La compañía catalana se ha disparado un 45% en lo que llevamos de año a pesar de todas las noticias relacionadas con la OPA de BBVA, que finalmente ha sido aprobada por el Gobierno, aunque con matices, ya que la fusión entre ambas entidades ha quedado vetada por un plazo mínimo de tres años. Aun así, y pese a las restricciones, todo parece que la operación se mantendrá, ya que desde el BBVA han comunicado sus intenciones de seguir con los planes de OPA sobre la entidad catalana. En este sentido, resulta importante notar que las acciones de BBVA también cotizan en positivo en el acumulado del año, con una subida del 39%. Aun así, y pese al abultado porcentaje, este incremento es inferior al de otras entidades financieras del mercado, como pueden ser Caixabank o Bankinter, cuyos títulos se disparan más de un 40%. Por su parte, Unicaja se posiciona como la segunda entidad que mayores subidas ha registrado en el primer semestre de 2025. En concreto, la entidad se ha disparado un 56%, lo que la posiciona solo por detrás del Banco Santander. En la jornada de hoy, las entidades españolas oscilan entre números rojos y verdes. En estos momentos, las acciones del Santander se están anotando una caída del 0,46%, mientras que Bankinter retrocede un 0,32% y BBVA un 1,46%. Por su parte, las acciones del Banco Sabadell suben un 0,63%, mientras que las de Caixabank avanzan un 0,16% y las de Unicaja suben un 0,2%.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.