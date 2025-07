Las acciones de Tesla se hunden ante las amenazas de Trump

Nuevo capítulo en el cruce de declaraciones entre Donald Trump y Elon Musk en las redes sociales, que de momento deja a una víctima clara: Tesla, cuyas acciones se hunden en pre-mercado tras las amenazas del presidente americano de eliminar los subsidios gubernamentales de los que se beneficia. Las acciones de Tesla se hunden El desplome de las acciones de Tesla viene marcado por una nueva discusión entre los otrora socios sobre el polémico One Big Beautiful Bill, un proyecto de ley que otorga al secretario del Tesoro de Estados Unidos la facultad de imponer impuestos de represalia sobre las inversiones estadounidenses de países extranjeros que han aplicado "impuestos injustos" a empresas estadounidense. En su perfil en la red social X (antes Twitter), Elon Musk ha vuelto a criticar este proyecto, al considerar que conduciría al país al mayor incremento de deuda de su historia. Además, afirmó que el país necesitaba un nuevo partido fuera del bando republicano y demócrata para poder tener “voz”. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ante estas críticas, Donald Trump contestó en su perfil en Truth Social que el gobierno estadounidense debería examinar cualquier subsidio otorgado al imperio empresarial de Elon Musk, afirmando que así se podría ahorrar “mucho dinero”. “Elon podría recibir más subsidios que cualquier otro ser humano en la historia, por mucho, y, sin subsidios, Elon probablemente tendría que cerrar su negocio y regresar a Sudáfrica”, afirmó el presidente americano. En esa publicación, además, Donald Trump declaró que “si no hubiera más lanzamientos de cohetes, satélites ni producción de coches eléctricos, nuestro país se ahorraría una fortuna. ¿Quizás deberíamos pedirle a Doge que lo analice bien? ¡¡¡Hay mucho dinero por ahorrar!!!”, en un claro ataque contra el magnate. Tras estas declaraciones, en una conversación con los periodistas fuera de la Casa Blanca, Trump volvió a atacar a su ex aliado político, afirmando que el “Doge es el monstruo que podría tener que regresar y comerse a Elon". Este cruce de declaraciones se ha traducido en una notoria caída en la cotización de las acciones de Tesla, una de las empresas beneficiadas por estas ayudas, que en las operaciones previas a la apertura de la sesión de hoy se está anotando importantes caídas. En concreto, se estima que las seis empresas de Musk, entre las que, además de Tesla, se encuentra SpaceX, se benefician de unos 20.000 millones de dólares en contratos gubernamentales, que el multimillonario ha insistido anteriormente en que se ganaron por méritos propios. Por ejemplo, Tesla ha recibido más de 2.800 millones de dólares en subsidios estatales y federales, mientras que SpaceX se ha convertido en el operador de facto del programa espacial estadounidense, ganando contratos gubernamentales por valor de miles de millones de dólares. En estos momentos, las acciones de Tesla están cayendo un 4% en pre-mercado, y apuntan a una sesión en rojo.



