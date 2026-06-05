3 mercados para seguir la próxima semana: Nasdaq 100, oro y EUR/USD (05.06.2026)

Los mercados globales se preparan para iniciar la semana con los datos de inflación y las decisiones de los bancos centrales como principales focos de atención. Tras el informe laboral de Estados Unidos mejor de lo esperado publicado el viernes, el dólar estadounidense se fortaleció considerablemente, reduciendo las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. Sin embargo, los inversionistas recibirán una nueva serie de datos económicos clave en los próximos días que podrían reforzar o desafiar esta narrativa. La atención se centrará en el informe del IPC de Estados Unidos del miércoles, la decisión del Banco Central Europeo del jueves y la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del viernes. En este contexto, los operadores deberían prestar especial atención al Nasdaq 100, el oro y el EUR/USD, así como al esperado debut bursátil de SpaceX, la compañía de Elon Musk.

Nasdaq 100

El Nasdaq comenzará la semana tras retroceder desde máximos históricos. El impulso en torno a la inteligencia artificial se ha enfriado, al menos temporalmente, aunque las expectativas de crecimiento continuo de los beneficios entre las principales empresas tecnológicas siguen respaldadas por los importantes planes de inversión en infraestructura de los grandes proveedores de servicios en la nube. Las valoraciones dentro del sector continúan siendo exigentes, lo que significa que incluso cambios moderados en las expectativas de política monetaria podrían desencadenar una elevada volatilidad.

El evento clave de la semana será el informe de inflación IPC de Estados Unidos del miércoles. Tras la publicación de las sólidas Nóminas No Agrícolas (NFP), los mercados han reducido sus expectativas sobre la magnitud de los recortes de tasas de la Reserva Federal este año. Si la inflación subyacente vuelve a mostrar persistencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían aumentar, lo que tradicionalmente representa un desafío para los sectores orientados al crecimiento representados por el Nasdaq 100. Por el contrario, una lectura más débil del IPC podría reavivar las expectativas de una Reserva Federal más flexible y brindar apoyo a las acciones tecnológicas.

Otro acontecimiento importante que atrae la atención de los inversionistas será la prevista salida a bolsa de SpaceX. La oferta pública inicial del 12 de junio, que se espera sea la mayor de la historia del mercado, podría convertirse en una nueva prueba clave del apetito por el riesgo y de la demanda de los inversionistas por compañías de alto crecimiento.

Oro

El oro finalizó la semana anterior bajo presión debido al fortalecimiento del dólar estadounidense y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El sólido informe NFP recordó a los mercados que la economía estadounidense sigue mostrando resiliencia, reduciendo la probabilidad de una flexibilización monetaria cercana por parte de la Reserva Federal.

La prueba más importante para los metales preciosos esta semana llegará con la publicación del IPC el miércoles y del Índice de Precios al Productor (PPI) de Estados Unidos el jueves. Si la inflación supera las expectativas, los mercados podrían volver a retrasar las previsiones para el primer recorte de tasas de la Fed, respaldando al dólar y ejerciendo una presión adicional sobre el precio del oro. Este escenario sería especialmente desfavorable para el metal precioso, que no genera rendimiento y suele tener dificultades para competir con activos que ofrecen mayores retornos.

Por otro lado, datos de inflación más moderados podrían revertir rápidamente parte de las recientes caídas del oro. Los inversionistas siguen considerando que, pese a las presiones de corto plazo, el metal continúa contando con apoyo estructural gracias a las compras de los bancos centrales y a la persistente incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento global. Como resultado, la próxima semana podría determinar si la reciente corrección marca el inicio de una caída más profunda o simplemente una reacción temporal a los sólidos datos de empleo en Estados Unidos.

EUR/USD

El acontecimiento más importante de la semana para el par de divisas más negociado del mundo será la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves y la conferencia de prensa de Christine Lagarde. Es poco probable que la decisión sobre las tasas sorprenda a los mercados, ya que los inversionistas consideran ampliamente que una subida de 25 puntos básicos es el resultado más probable. Sin embargo, aún más importante podría ser la orientación futura del BCE y sus proyecciones macroeconómicas actualizadas.

En las últimas semanas, los responsables de política monetaria del BCE han destacado cada vez más los riesgos inflacionarios, al tiempo que reconocen que la economía de la eurozona continúa enfrentando importantes desafíos, particularmente en los mercados energéticos. Las débiles perspectivas de crecimiento y el enfoque prudente respecto a nuevas alzas de tasas hacen que los inversionistas sean especialmente sensibles a cualquier señal moderada que pueda surgir durante la conferencia de prensa de Lagarde.

Al mismo tiempo, la dirección del EUR/USD también dependerá en gran medida de los datos de inflación de Estados Unidos. Si el IPC vuelve a sorprender al alza, la divergencia entre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal y del BCE podría favorecer al dólar. Por el contrario, unos datos de inflación más débiles en Estados Unidos, combinados con un tono más neutral del BCE, podrían permitir que el euro recupere parte de las pérdidas sufridas tras la publicación del sólido informe NFP. Como resultado, el EUR/USD sigue siendo uno de los instrumentos más expuestos a una elevada volatilidad durante la próxima semana.