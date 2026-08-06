El petróleo vuelve a superar los 80 dólares por barril 🔼

Los precios del petróleo suben durante la sesión del jueves, mientras los inversionistas vuelven a centrarse en los riesgos geopolíticos que afectan la oferta mundial de crudo. La atención del mercado está puesta en las negociaciones entre Irán y Omán sobre el futuro del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, junto con informes sobre nuevos ataques hutíes contra buques petroleros saudíes. Los ataques ucranianos con drones contra la infraestructura de refinación rusa también respaldan los precios y aumentan la incertidumbre sobre la oferta. En este contexto geopolítico, Arabia Saudita redujo ligeramente el precio oficial de venta de su crudo insignia Arab Light para las entregas de septiembre a Asia. Aunque la medida apunta a una competencia continua por la demanda asiática, ha quedado ampliamente eclipsada por los acontecimientos geopolíticos, que siguen siendo el principal impulsor de los precios del petróleo.

Datos clave

El petróleo Brent sube hacia los 81 dólares por barril, mientras que el WTI cotiza cerca de los 76 dólares por barril.

Las negociaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz siguen siendo el principal foco de atención del mercado, aunque el resultado todavía es incierto.

Ucrania llevó a cabo ataques con drones contra dos refinerías rusas y contra buques involucrados en el transporte de crudo ruso, lo que incrementó los riesgos de interrupciones en la oferta.

Las conversaciones entre Irán y Omán siguen siendo el principal foco del mercado

El principal impulsor de los precios del petróleo son actualmente las negociaciones en curso entre Irán y Omán sobre los acuerdos de transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, las partes alcanzaron un acuerdo sobre la ruta marítima propuesta, y se espera una declaración conjunta una vez que concluyan las consultas con los demás participantes.

Según fuentes citadas por Reuters, el acuerdo propuesto podría otorgar a Irán un mayor control sobre los buques que ingresan al golfo Pérsico. Para el mercado del petróleo, esto podría allanar el camino hacia una restauración parcial del tráfico a través de uno de los pasos energéticos estratégicos más importantes del mundo. Sin embargo, los inversionistas siguen siendo cautelosos después de que intentos anteriores por alcanzar un acuerdo duradero fracasaran.

El estrecho de Ormuz sigue siendo fundamental para la oferta mundial de petróleo

Antes de que estallara el conflicto a finales de febrero, aproximadamente el 20% de los envíos diarios mundiales de petróleo y gas natural licuado pasaba por el estrecho de Ormuz. Como resultado, cualquier acontecimiento relacionado con la seguridad de esta vía marítima o con la posible reanudación de la actividad normal de transporte tiene un impacto inmediato sobre los precios de la energía.

Al mismo tiempo, los datos de transporte marítimo indican que las exportaciones de petróleo crudo y condensados desde los países del Golfo siguen aproximadamente un 40% por debajo de los niveles previos al conflicto, lo que destaca que la oferta física todavía no se ha recuperado por completo.

Los ataques hutíes aumentan la prima de riesgo geopolítico

Nuevos informes sobre ataques hutíes contra buques petroleros saudíes que operan en el mar Rojo y el golfo de Adén han añadido otra capa de incertidumbre al mercado. Arabia Saudita no ha confirmado oficialmente los incidentes, pero los propios informes han contribuido a elevar la prima de riesgo geopolítico incorporada en los precios del petróleo.

Los analistas señalan que los ataques hutíes anteriores no han interrumpido significativamente la oferta mundial de petróleo o gas natural. No obstante, los inversionistas siguen preocupados por la posibilidad de que una escalada más amplia termine provocando interrupciones reales de las exportaciones en toda la región.

Irán advierte sobre posibles ataques contra la infraestructura energética regional

Según Reuters, Irán advirtió a los Estados del Golfo que cualquier nuevo ataque estadounidense contra territorio iraní provocaría represalias contra infraestructura energética estratégica de toda la región. Estas declaraciones refuerzan las preocupaciones sobre la seguridad de la oferta de petróleo de Medio Oriente y continúan respaldando la prima geopolítica incorporada en los precios del crudo.

Ucrania ataca refinerías rusas

Los acontecimientos en Rusia también están influyendo en el sentimiento del mercado. Ucrania anunció ataques con drones contra las refinerías Bashneft-Novoil y Slavneft-Yanos, así como contra buques utilizados para transportar crudo ruso en el mar Negro.

Las autoridades rusas señalaron que la refinería de Yaroslavl fue alcanzada durante uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra, lo que provocó un incendio en la instalación. Aunque el impacto inmediato sobre la oferta mundial de petróleo parece limitado, el mercado continúa considerando los ataques repetidos contra la infraestructura energética rusa como un factor que incrementa los riesgos para la oferta.