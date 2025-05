Acción del mes: ¿Qué ocurre con Repsol?

Malos resultados de Repsol ¿Qué precio objetivo le asignamos en XTB? Las acciones de Repsol (REP1.ES) caen casi un 30% en el último año por culpa principalmente de los fuertes descensos de los precios del crudo. Pero cuidado, porque hay varias tendencias que podrían volver a impulsar los precios del petróleo a medio plazo. Sin embargo, la estrategia de Repsol no convence a parte del mercado. ¿Qué podemos esperar de Repsol? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para leer el análisis completo, puedes pinchar aquí. El petróleo sigue siendo el rey de la energía En contra de la narrativa imperante, la realidad es que el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía del mundo, representando más del 30% del consumo de energía a nivel mundial, seguido del carbón. De hecho, el consumo mundial de petróleo aumentó en un 1,9% anualizado desde 1965 hasta 2023, mientras que es cierto que desde 2013 este crecimiento se ha ralentizado hasta el 0,95% anualizado. Sin embargo, la importancia relativa del petróleo si que decrece, con un crecimiento mayor de otras fuentes de energía como por ejemplo las renovables. En cualquier caso, está claro que sigue siendo fundamental en nuestra economía y lo seguirá siendo en los próximos años. Tanto es así, que el crecimiento de la demanda de energía seguirá aumentando a ritmos altos en continentes como Sudamérica y Asia, debido a que las condiciones de vida mejoran y normalmente el consumo de energía lo hace de manera similar. Por nombrar casos específicos, China e India incrementaron su consumo de energía en un 5,6% y un 3,4% anualizado desde el año 2000. En concreto, el consumo de energía primaria por persona se encuentra en los 33.267Kw en el caso de China, mientras que en la India en tan solo 7.586, diferencia que se reducirá considerablemente en los próximos años. Expectativas de los precios del petróleo En el corto plazo, se espera que los precios del crudo sigan por debajo de los 70 dólares el barril, lo que probablemente provoque una reducción en la inversión de las compañías del sector. De hecho, aquellas que tengan un precio de equilibrio o breakeven más bajo serán las ganadoras en el futuro, una vez se reduzca la competencia. En el caso de Repsol, este breakeven se encuentra cercano a los 50 dólares el barril, por lo que aún a estos precios podría ganar dinero. Modelo de negocio de Repsol El modelo de negocio de Repsol se resume en los siguientes segmentos: Exploración y producción: que engloban la parte de upstream (9,1% de los ingresos) Industrial: incluye las actividades de refino de petróleo, petroquímica, trading (57,2% de los ingresos) Cliente: recoge los negocios de estaciones de servicios, comercialización de combustibles del petróleo como gasolina o queroseno de aviación, así como la venta de electricidad y gas. Esta es la parte comercial de Repsol (32,9% de los ingresos) Generación baja en carbono: consiste en la generación de electricidad de fuentes renovables y ciclo combinado (0,8% de los ingresos) Sin embargo, vemos como Repsol está apostando fuerte por la generación de energía baja en carbono, a pesar de que sus retornos siguenos siendo reducidos. No entendemos demasiado la apuesta por las renovables, dado que el sector está viviendo una entrada importante de capitales, lo que normalmente lleva a una disminución de la rentabilidad. Esto también puede apreciarse en la reducción de su producción de hidrocarburos, lo que está provocando que junto a la caída de los precios de estas materias primas se reduzcan sus ingresos. Valoración de las acciones de Repsol En sus resultados del primer trimestre del 2025 de Repsol, ha mostrado la debilidad esperada tras la caída de los precios del petróleo. De hecho, sus ingresos se han reducido en un 4,7% mientras que su EBITDA lo ha hecho en un 26% por el apalancamiento operativo. Por ello, hemos elaborado dos escenarios para calcular el precio objetivo de sus acciones. El primero de ellos es centrándonos en este 2025, mientras que el segundo es estimando unas cifras normalizadas. Para leer más a fondo estos supuestos puedes hacerlo en el análisis completo que hemos adjuntado al comienzo de este resumen. El precio objetivo de las acciones de Repsol se ha calculado con un múltiplo EV/EBITDA y aunque para 2025 no tenemos potencial, si que lo da a niveles normalizados. Su margen de seguridad es reducido, pero hay que seguir de cerca al valor si se producen repuntes de los precios del gas natural o del petróleo. ¿Cómo comprar acciones de Repsol? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.