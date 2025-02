Las acciones de Repsol (REP1.ES) han abierto con fuerza tras presentar sus resultados del 2024. La compa帽铆a energ茅tica ha conseguido batir las expectativas de ingresos y sobre todo ha confirmado un plan de remuneraci贸n atractivo que ha convencido al mercado. 驴Cu谩les son las claves de los resultados de Repsol? 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados de Repsol聽del cuarto trimestre del 2024 Ingresos totales: 13.390 millones de euros,-8,9% frente al 4T2023 y +5,1% frente a expectativas

Producci贸n de hidrocarburos: 554 miles de bep/d, -6,9% frente al 4T2023 y misma cifra esperada

Resultado Exploraci贸n y Producci贸n: 334 millones de euros, -39,7% frente al 4T2023

Resultado Industrial: 256 millones de euros, -54,4% frente al 4T2023

Resultado Cliente: 165 millones de euros, +61,8% frente al 4T2023

Beneficio neto por acci贸n: -0,04鈧 frente a 0,3鈧 en el 4T2023

Beneficio neto por acci贸n 2024: 1,43鈧 frente a 2,46鈧 en el 4T2023 聽 Evoluci贸n del negocio de Repsol en el cuarto trimestre del 2024 Los resultados de Repsol han sido flojos, pero dado el contexto de los precios de la energ铆a era algo esperado. Repsol ha sufrido una ca铆da importante del resultado en su 谩rea de Exploraci贸n, debido principalmente a que los precios de realizaci贸n del crudo han estado casi un 10% por debajo de los niveles del mismo trimestre del a帽o anterior (69,3$/Bbl vs 76,9$/Bbl) y unos menores vol煤menes provocado por las actividades de mantenimiento en Brasil. A pesar de ello, la ca铆da ha sido menor que la sufrida por parte del Brent en los mercados internacionales, que en el cuarto trimestre del 2024 fue un 11,4% por debajo de los niveles del mismo periodo del 2023. Esto se ha debido en parte a una mejora en los costes de producci贸n y exploraci贸n y a una apreciaci贸n del d贸lar frente al euro tras la victoria de Donald Trump. Por otro lado, un mayor precio de realizaci贸n del gas (+2,6% vs 4T2023) ha paliado ligeramente la ca铆da en los precios del crudo. Esto ha provocado que en t茅rminos anuales, la divisi贸n haya disminuido en un 16,2% su resultado. La peor parte se lo ha llevado la divisi贸n Industrial, que ha sufrido menores m谩rgenes de refino tanto para la gasolina como para el di茅sel, cuyos diferenciales han ca铆do en un 22,5% y un 40,8% respectivamente, lo que ha llevado a que el margen refino se reduzca casi a la mitad, aunque con una mejora con respecto al tercer trimestre del 2024. El resultado de la divisi贸n cay贸 a menos de la mitad, a pesar de que el negocio qu铆mico y de trading tuvo mejores resultados.聽 En cuanto a la divisi贸n Clientes, el resultado ha sido positivo con un incremento del 61,8% del resultado, principalmente por un aumento en el n煤mero de clientes, mayor volumen y mayores ventas en sus estaciones de servicio.聽 聽 Opini贸n del Departamento de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre los resultados de Repsol del 2024 Repsol sigue mostrando una estructura eficiente de producci贸n, aunque si los precios del crudo se ubican por debajo de 70$ puede enfrentar problemas de generaci贸n de caja. Esto se ha visto en el flujo de caja libre anual, que ha sido negativo en 523 millones de euros. La empresa estima que el Brent se ubicar谩 en 75$ el barril en este 2025, lo que le permitir铆a cumplir con su compromiso de aumento del dividendo en un 8,3% y el plan de recompra de acciones de 700 millones de euros. Adem谩s, tambi茅n deber谩 conseguir realizar las desinversiones previstas, que le permitir铆an ingresar unos 2.000 millones de euros en caja que facilitar谩 esa remuneraci贸n al accionista.聽 Sin embargo, pensamos que Repsol tiene una exposici贸n mixta con respecto a la paz en Ucrania. su negocio Industrial se podr铆a beneficiar de una bajada de los precios de la electricidad, pero en general tanto un potencial descenso de los precios del crudo y del gas hacen complicado que la previsi贸n del Brent en 75$ para este a帽o se cumpla. A esto hay que sumarle las presiones de Trump a la OPEP para incrementar la producci贸n y su propia pol铆tica energ茅tica, que pretende potencial la actividad petrolera. Por tanto, pensamos que este supuesto es bastante optimista en el corto plazo.聽Esto podr铆a significar que las acciones de Repsol podr铆an seguir bajo presi贸n otro a帽o m谩s.聽 Para 2025 seguimos siendo negativos con respecto al negocio de Repsol, aunque en t茅rminos comparativos las cifras no mostrar谩n el deterioro visto en el 2024 por efecto comparativo.聽 聽 Las acciones de Repsol suben un 7% en este 2025. En la jornada de hoy, adem谩s, las acciones de Repsol se anotan una subida del 4,72%, posicion谩ndose en la zona alcista del Ibex 35. 聽 Fuente: Plataforma de XTB 聽 聽 驴C贸mo comprar acciones de Repsol? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. 聽

