Acciona Energía se dispara por encima del 5%

Conclusiones clave La compañía está impulsando proyectos innovadores de hibridación de renovables con baterías para almacenamiento.

La cotización de Acciona Energía ha atravesado niveles técnicos de resistencia previos, lo que genera una continuidad en la subida.

Acciona Energía se encuentra entre las acciones que más suben en el día dentro del Ibex 35, con un alza del 5,3%. La utility española acumula una subida del 10% en las últimas dos sesiones. ¿Los fundamentales realmente explican esta subida?. ¿Cuáles son los factores que está premiando el mercado? : La compañía acumula un buen desempeño en renovables, especialmente con la participación en Nordex, fabricante de aerogeneradores.

Hay una clara recuperación en el interés del inversor sobre el sector de energías renovables, con acceso relativamente estable a la financiación, lo que sostiene el atractivo de las empresas como Acciona Energía.

Acciona, la empresa matriz, ha aumentado su participación hasta superar el 90% del capital de Acciona Energía , consolidando el control y la confianza en la filial, lo que se está reflejando positivamente en la cotización.

La compañía está impulsando proyectos innovadores de hibridación de renovables con baterías para almacenamiento, fortaleciendo su posición tecnológica y su cartera de proyectos, lo que genera expectativas alcistas.

La cotización de Acciona Energía ha atravesado niveles técnicos de resistencia previos, lo que ha generado apoyos técnicos para continuar la subida.

Acciona Energía ha firmado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de 120 millones de euros, como avance de una línea total de 150 millones, destinado a impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, así como la digitalización de infraestructuras sostenibles. Este financiamiento permitirá una mejora en la automatización de procesos, la robotización y la aplicación de inteligencia artificial. El inversor se verá recompensado de este aumento en la confianza institucional en el modelo de negocio. Desde XTB pensamos que el aumento del control accionarial por parte de la matriz y las perspectivas favorables en inversión y financiación del sector son el sustento que la acción necesita para extender las subidas en las próximas sesiones ¿Cómo comprar acciones de Acciona Energía? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona Energía (ANE.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



