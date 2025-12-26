Nvidia ha anunciado un acuerdo para hacerse con la tecnología y los activos clave de Groq, la startup de chips de inferencia de IA fundada por exingenieros de Google, por unos 20.000 millones de dólares en efectivo, en la mayor operación corporativa de su historia. El movimiento refuerza aún más el dominio de Nvidia en hardware para inteligencia artificial y se interpreta como un golpe directo en el competitivo sector de la IA frente a rivales como AMD y las nuevas startups de aceleradores.

Nvidia se hace con Groq

En concreto, Nvidia pagará alrededor de 20.000 millones de dólares en efectivo por los activos de Groq, centrados en su tecnología de chips aceleradores de IA para inferencia. Esta operación se estructura como una adquisición de activos y un gran acuerdo de licencia de la tecnología de Groq, sin integrar completamente el negocio en la nube GroqCloud, que quedaría fuera del perímetro de la transacción. Groq ha comunicado que seguirá operando como empresa independiente, con un nuevo consejero delegado y la continuidad de su plataforma cloud, mientras transfiere a Nvidia su tecnología clave y parte del equipo directivo.

Groq es una startup estadounidense fundada por Jonathan Ross, uno de los ingenieros que lanzó las TPU (Tensor Processing Units) de Google, con el objetivo de diseñar chips específicos para la fase de inferencia de la IA. La compañía se ha hecho conocida por sus LPU (Language Processing Units), aceleradores capaces de ofrecer respuestas de modelos de lenguaje a gran velocidad y muy baja latencia, lo que la ha convertido en uno de los fenómenos recientes del hardware de IA.

Antes de este acuerdo, Groq había alcanzado valoraciones cercanas a 6.900 millones de dólares tras rondas de financiación lideradas por fondos como BlackRock, Samsung, Cisco o Altimeter, lo que subraya lo agresivo de la prima implícita que paga Nvidia.

¿Qué supone la compra para Nvidia?

Con la adqusición de Groq, Nvidia, que ya dominaba el mercado de chips para entrenamiento de modelos de IA con sus GPU, refuerza su posición en la inferencia, el segmento que crecerá más a medida que la IA generativa pase a uso masivo en empresas y consumidores.

Groq compite en un nicho similar al de Cerebras y otros diseñadores de aceleradores alternativos, que buscaban precisamente romper la dependencia del ecosistema respecto a Nvidia. Al absorber su tecnología, Nvidia neutraliza a uno de los rivales más prometedores. El acuerdo llega tras una ronda de 750 millones de dólares de Groq hace apenas unos meses, lo que sugiere que Nvidia ha preferido pagar una elevada pero anticipada cifra ahora antes que dejar que un competidor estratégico se hiciera con esa pieza.

Esta operación es la mayor adquisición en la historia de Nvidia por importe, superando con claridad transacciones previas y consolidando su apuesta por no quedarse solo en GPU genéricas, sino integrar arquitecturas alternativas altamente optimizadas para IA. La compañía, además, se asegura talento clave: el fundador Jonathan Ross, el presidente Sunny Madra y otros ejecutivos de ingeniería se incorporarán a Nvidia para escalar y adaptar la tecnología Groq dentro del portfolio de productos de la casa. Si la integración tecnológica es exitosa, Nvidia podrá ofrecer soluciones combinadas (GPU + LPU) que abarquen de forma más eficiente todo el ciclo de vida de los modelos, desde el entrenamiento hasta la inferencia en tiempo real, reforzando su poder de fijación de precios frente a clientes cloud e hyperscalers.

Impacto en el sector y posibles riesgos

Para el ecosistema de startups de hardware de IA, el mensaje es doble: por un lado, se confirma que el mercado de aceleradores alternativos genera salidas multimillonarias; por otro, se evidencia lo difícil que es consolidar un competidor independiente de gran escala frente al líder del sector.

Reguladores y grandes clientes han de mirar con mayor atención el creciente peso de Nvidia tras absorber una tecnología que muchos veían como una de las vías más claras de diversificación del suministro de chips de inferencia. Para los usuarios finales y empresas que adoptan IA generativa, la operación puede traducirse en una oferta más integrada y potente, aunque también en una mayor dependencia tecnológica de Nvidia en un momento en que la demanda de capacidad de cómputo sigue disparada.

Las acciones de Nvidia acumulan una subida de más del 36% en lo que llevamos de 2025.

