El S&P 500 abre con tono suave tras la Navidad

Wall Street abre con mesura tras el festivo de Navidad. El S&P 500 cotiza en máximos históricos, mientras que el Nasdaq 100 se sitúa un 2% por debajo de su récord intradía establecido a finales de octubre. Los máximos se ven respaldados por las expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés en EE. UU. y la solidez de los beneficios empresariales. El S&P 500 sube un 18% durante 2025, marcando su tercer año consecutivo de expansión tras dos años con rentabilidades superiores al 20%.

El S&P 500 baja un 0,07% en este inicio de sesión, lo que supondría cortar 5 días consecutivos de subidas. A medida que el selectivo se acerca al umbral psicológico de los 7.000 puntos, se pone el foco en el verdadero margen de subida que queda pendiente, ya que pesos pesados ​​como Nvidia y otras grandes tecnológicas aún cotizan por debajo de sus máximos históricos.

Nvidia : El fabricante de chips ha anunciado la adquisición de la startup de inteligencia artificial Groq por 20.000 millones de dólares, en lo que supone la mayor operación en la historia de Nvidia. Con la adquisición de Groq, Nvidia obtiene acceso a la tecnología LPU (Unidad de Procesamiento del Lenguaje), que ofrece un rendimiento significativamente superior para modelos de lenguaje de gran tamaño en comparación con las GPU tradicionales. Dada la cuota de mercado dominante de Nvidia, se espera que la transacción provoque un riguroso escrutinio antimonopolio. Las acciones de Nvidia suben un 1,5% en la apertura.

Micron : Acumula un incremento mensual del 20% impulsado por las sólidas previsiones de crecimiento. Pese a ello, el principal fabricante de memoria esencial para procesadores baja 2 décimas en estos momentos.

Biohaven : La empresa biotecnológica se se hunde un 4,1% en la apertura después de que su tratamiento experimental para la depresión no cumpliera su objetivo principal en un ensayo de fase intermedia. Este último revés agrava un año difícil para la empresa, cuyas acciones han perdido casi tres cuartas partes de su valor en 2025.

