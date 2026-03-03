Acciones de Paramount Skydance bajo presión tras advertencia crediticia

Las acciones de Paramount Skydance quedaron bajo presión después de que agencias de calificación rebajaran la perspectiva crediticia de la compañía y la colocaran en CreditWatch negativo. El movimiento refleja el aumento de los niveles de deuda asociados con la fusión planificada con Warner Bros. Discovery, así como la incertidumbre sobre la estructura de financiamiento y la asignación de capital tras la transacción. El mercado reaccionó con una caída en el precio de la acción y se centra en la capacidad de la empresa para mantener liquidez, gestionar los costos de deuda y asegurar flujos de caja estables dentro de la nueva estructura corporativa.

Calificación de S&P y advertencia de la agencia

S&P Global Ratings colocó a Paramount Skydance en CreditWatch con implicaciones negativas, señalando que una nueva rebaja es una posibilidad real si la compañía no adopta medidas para abordar el financiamiento y reducir el apalancamiento. La advertencia refleja los elevados niveles de deuda previstos tras la fusión con Warner Bros. Discovery, así como la incertidumbre en torno a la estructura de financiamiento y los plazos de repago posteriores a la operación. El mercado interpreta esto como un aumento del riesgo financiero, posibles mayores costos de servicio de deuda y menor flexibilidad financiera en el corto plazo.

Deuda derivada de la fusión con Warner Bros.

La fusión planificada por 110 mil millones de USD dejaría a la empresa combinada con aproximadamente 79 mil millones de USD en deuda neta, situando a Paramount Skydance entre las compañías más apalancadas del sector de medios. El paquete de financiamiento incluye tanto capital como una porción significativa de deuda, lo que incrementa la presión sobre los flujos de caja y podría elevar el costo de capital. S&P señala que el alto apalancamiento puede hacer a la compañía más sensible a fluctuaciones del mercado, subidas de tasas de interés y presiones competitivas, limitando además su flexibilidad para responder a cambios en los segmentos de streaming y medios.

Reacción del mercado

Tras la advertencia de S&P, las acciones de Paramount Skydance retrocedieron, reflejando la percepción del mercado de un mayor riesgo financiero. Los inversionistas se concentran en la capacidad de la empresa para cumplir con el servicio de la deuda, mantener liquidez y estabilizar flujos de caja dentro de la estructura posterior a la fusión. El mercado descuenta el riesgo de mayores costos de financiamiento y un acceso más limitado a los mercados de deuda con grado de inversión.

Riesgos operativos y estratégicos

La fusión busca crear uno de los mayores conglomerados de medios y streaming, combinando Paramount+, HBO Max y otros activos. Los beneficios estratégicos de largo plazo siguen siendo significativos, incluyendo mayor escala en producción de contenido y una posición competitiva más sólida. Sin embargo, el mercado observa de cerca riesgos de corto plazo como desafíos de integración operativa y tecnológica, posibles reducciones de personal y escrutinio regulatorio. Los inversionistas monitorearán cómo la compañía gestiona la integración, mantiene la rentabilidad y administra la deuda, factores que podrían influir en la valoración de la acción en el corto plazo.