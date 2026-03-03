Las acciones de Naturgy se hunden. ¿Cuál es la causa?

Las acciones de Naturgy cotizan hoy en negativo tras conocerse que BlackRock, a través de su fondo de infraestructuras GIP, ha salido por completo del capital de la compañía. La gestora ha vendido el 11,4% que poseía de la firma por unos 2.800 millones de euros mediante una colocación acelerada. ¿Qué efectos ha tenido el movimiento?

Blackrock vende su parquete de acciones de Naturgy

En concreto, Blackrock, a través del fondo GIP III Canary 1, ha colocado 110,8 millones de acciones de Naturgy, equivalentes al 11,4% del capital, en una operación acelerada dirigida a inversores institucionales. El precio se ha fijado en 25,20 euros por acción, lo que supone un descuento del 5,8% respecto al cierre de ayer (en torno a 26,68 euros por título).

El importe total de la transacción ronda los 2.800 millones de euros, poniendo fin a casi una década de presencia del fondo en la energética española. JP Morgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. han actuado como entidades colocadoras de la operación.

GIP entró en Naturgy en 2016, cuando la compañía aún se denominaba Gas Natural, tomando entonces alrededor de un 20% del capital por unos 3.800 millones de euros. Con la adquisición de GIP por parte de BlackRock en 2024, el gigante estadounidense asumió el control de esta participación y se comprometió a apoyar la inversión local y mantener cotizada la compañía, en línea con las exigencias del Gobierno español.

A los 25,20 euros de precio de salida se suma el importante volumen de dividendos cobrados en estos años, lo que convierte la operación en una inversión muy rentable para el fondo, con una rentabilidad total estimada claramente superior al precio de entrada.

Impacto en el accionariado y el gobierno corporativo

Con esta venta, GIP-BlackRock abandona definitivamente el capital de Naturgy, tras haber iniciado su desinversión con una primera colocación acelerada de alrededor del 7,1% en diciembre del año pasado.

La salida de GIP elimina uno de los cuatro grandes polos accionariales que han mantenido bloqueado el consejo durante años, y aumenta la probabilidad de que los accionistas restantes alcancen un consenso sobre la hoja de ruta futura de la compañía.

Entre los principales accionistas que continúan en el capital figuran Criteria Caixa, el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners (junto a Corporación Alba) y el fondo australiano IFM Global Infrastructure Fund. El fin de la presencia de GIP también abre la puerta a una reordenación del consejo de administración y a un mayor free float.

Cotización de las acciones de Naturgy

Las acciones de Naturgy bajan un 7,35% intradía, lo que ha dado la vuelta a su rendimiento year-to-date, que pierde un 4% actualmente. Las acciones de Naturgy han oscilado entre un 6% y un 8,3% de caída, deteniéndose en el soporte de los 24,5 euros, arrastradas por el descuento de la colocación y la presión de oferta sobre el valor. El movimiento se produce en un contexto de debilidad del sector de utilities europeo, sensible a los movimientos de tipos de interés.

Fuente: Plataforma XTB

¿Cómo comprar acciones de Naturgy?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Naturgy (NTGY.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.