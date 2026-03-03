- Repsol se salva de la tormenta
Los mercados financieros han vivido hoy una de esas sesiones que dejan huella. La escalada del conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel frente a Irán ha provocado un auténtico terremoto en los activos globales. Si el lunes los inversores ya descontaban la tensión acumulada durante el fin de semana, la jornada de hoy ha ido un paso más allá: las caídas se han intensificado y la liquidación ha sido prácticamente indiscriminada.
Repsol se salva de la tormenta
El Ibex 35 ha sido de nuevo uno de los grandes damnificados y los descensos han rondado el 5%. En la parte alta de la tabla tan solo se ha ubicado Repsol, con una subida de algo más del 1%.
Los protagonistas de las fuertes caídas del Ibex 35
En la parte baja del selectivo, hemos tenido a Solaria, que se ha dejado más de un 13%. A esta se le suma Acciona y Acciona Energía. Estos valores han estado perjudicados por una venta de los inversores para reducir su exposición al sector energético renovable, también en parte por las fuertes subidas de la semana pasada. La banca otra vez ha caído con fuerza, dado el posible impacto en la demanda de crédito con los consumidores tratando de controlar su apalancamiento ante las tensiones geopolíticas. Las acereras como Acerinox o ArcelorMittal también han descendido con fuerza y es que el retraso en el transporte mundial y el aumento de los precios de la energía ponen en riesgo las buenas expectativas que los inversores tenían para estos valores gracias a los aranceles.
Otros mercados también sufren
En Asia hemos tenido desplomes de más del 3% en el Nikkei japonés y del 7% en el Kospi coreano, en Europa el resto de índices alcanzan casi el 3% de caída, con el DAX alemán muy afectado. En Wall Street el inicio de sesión es negativo y los descensos superan el 1%. En general se está produciendo una venta masiva de activos. Vemos los rendimientos de la deuda pública repuntando en prácticamente todas las economías del mundo. Aunque el repunte inflacionario pueda ser momentáneo, esto también pesa en la mente del inversor, que está yéndose a liquidez pura en lugar de sustitutos como la deuda pública a más corto plazo. Las letras de 3 y 6 meses en Alemania han aguantado el tipo, pero se puede leer de los mercados que nada está a salvo de las caídas. La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí avisa de un ataque inminente de Irán en Dhahran, ciudad donde la sede de Saudi Aramco está establecida. Además, Israel está atacando de nuevo a Teherán y tomando posiciones estratégicas en el Líbano. Por tanto, el conflicto se intensifica y el miedo se apodera de los inversores.
El petróleo es de nuevo protagonista y el Brent ya toca la puerta de los 85 dólares el barril. La tensión en el estrecho de Ormuz continua y mientras esto sea así tanto el petróleo como el gas y sus derivados serán los activos con mayores repuntes. A medida que se alargue el bloqueo, mayores serán las subidas del crudo y mayor impacto en la economía mundial. Hoy ni siquiera el oro ha resistido a las caídas y se ha dejado un 5%. En cualquier caso, creemos que a lo largo del conflicto irá ganando protagonismo. Entre tanto, el dólar ha tomado algo de fuerza y parece que los inversores podrían olvidar momentáneamente la debilidad mostrada antes del conflicto y propiciada por la excesiva deuda y el déficit fiscal.
