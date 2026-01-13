Los índices europeos presentan un rendimiento relativamente bajo al inicio de la segunda fase de la sesión del martes. El DAX 40 bajó un 0,19%, el FRA40 francés un 0,58% y el FTSE100 británico un 0,14%. Sin embargo, al mismo tiempo, los futuros estadounidenses cotizan sin cambios, lo que genera esperanzas de un repunte al inicio de la sesión de efectivo en EE. UU. El tema principal de la sesión de hoy son los datos del IPC de EE. UU., que se publicarán en menos de una hora.

Fuente: Bloomberg Financial LP

¿Qué ocurre con las acciones europeas?

El mercado de valores europeo, representado por el Stoxx Europe 600, ha tenido un rendimiento impresionante, con un alza del 17 % en 2025 y un 3,2 % adicional a principios de 2026, superando al S&P 500. El índice muestra signos de sobrecalentamiento: el RSI de 14 días ha superado 80, algo poco habitual en los últimos 20 años y que sugiere un riesgo de consolidación o un pico inminente. Los analistas de Oddo BHF y Société Générale advierten contra un crecimiento excesivamente rápido de las valoraciones, especialmente en sectores cíclicos, dado el débil crecimiento económico (pronosticado en un 1,2 % en 2026) y los beneficios corporativos estancados del año anterior.

Durante la sesión bursátil del martes, el DAX 40 consolida las ganancias de ayer, pero continúa superando la barrera mencionada de los 24.780 puntos, que constituía el principal nivel de resistencia en 2025. Además, el impulso alcista actual, que logró impulsar el contrato por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil exponencial de 100 días (curva morada), es, desde una perspectiva técnica, un indicio de una tendencia alcista a corto plazo en el instrumento. Mientras el DE40 se mantenga por encima de estas barreras de soporte, es probable que la tendencia actual continúe. Fuente: xStation

Noticias de empresas:

Las acciones de Symrise subieron un 4,6% tras el anuncio de un cambio estratégico en la cartera de la compañía. La empresa germano-estadounidense especializada en aromas y sabores ha decidido vender su unidad de terpenos e invertir en la empresa sueca Swedencare. La transacción forma parte de una reestructuración destinada a centrarse en segmentos de negocio más rentables y mejorar la eficiencia del capital. La decisión de desinvertir en la industria química (Terpenos) e invertir en el sector del cuidado animal (Swedencare) señala un cambio estratégico hacia el sector de la salud y el bienestar animal, que se considera más prometedor. El mercado respondió positivamente al anuncio, como se refleja en la apreciación del precio de la acción.

La compañía energética Orsted subió un 5% tras anunciar que había ganado un caso judicial que impedía a la administración Trump reanudar un proyecto de parque eólico marino suspendido en aguas costeras estadounidenses. El fallo judicial supone una victoria significativa para el sector de las energías renovables, que se ha enfrentado a la política de la administración de limitar la inversión en fuentes de cero emisiones. A medida que el precio de la acción de Orsted sube, también crece el interés en otras empresas de energías limpias. El fallo judicial indica que, incluso frente a la oposición política, las inversiones en energías renovables pueden estar protegidas por las instituciones legales, lo que mejora las perspectivas para todo el sector de las energías renovables.

Las acciones de la compañía abrieron la sesión de hoy con una importante brecha alcista. Fuente: xStation

Actividades de los analistas de banca de inversión:

MEJORAS:

BofA elevó la recomendación de Aena a neutral.

Jefferies elevó la recomendación de Atoss Software a comprar; precio objetivo: 140 €.

Bankhaus Metzler elevó la recomendación de Aurubis a comprar; precio objetivo: 161 €.

Inderes elevó la recomendación de Bittium a acumular; precio objetivo: 36 €.

Pareto Securities elevó la recomendación de HMS Networks a comprar; precio objetivo: 480 coronas suecas.

DBS Bank elevó la recomendación de Lufthansa a comprar; precio objetivo: 10 €.

Jefferies elevó la recomendación de PVA TePla a comprar; precio objetivo: 31 €.

Nedbank CIB elevó la recomendación de Pan African a sobreponderar; precio objetivo: 149,27 peniques.

Oddo BHF elevó la recomendación de Swissquote a superar el rendimiento. Precio objetivo: 555 CHF.

Zalando ha mejorado su calificación a "sobreponderar" por Barclays; precio objetivo: 35 €.

REBAJAS: