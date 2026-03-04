El Ibex 35 empieza la sesión con leves descensos, pero nada que ver con el pánico de los dos primeros días de la semana y sobre todo con la sesión de ayer. Aunque la sesión en Asia ha sido muy negativa, en Europa ya vemos otro ánimo y el resto de índices está en positivo. El Ibex puede estar achacando los comentarios de Trump sobre España. El presidente amenazó a nuestro país con cortar las relaciones comerciales bilaterales después de que Sánchez decidiera que ni la base de Morón ni la de Rota asistan a Estados Unidos en la operación contra Irán. Recordemos que ya ha habido varios enganchones a raíz de la negativa también de Sánchez de no subir el gasto en defensa al 5% del PIB, como sí se han comprometido el resto de países de la OTAN.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex vemos un fuerte repunte de algunas de las compañías que más habían sufrido esta crisis de Oriente Medio. Solaria repunta un 4% y Acciona algo más de un 2%. Solaria suele ser un valor mucho más volátil y sujeto a la apertura y cierre de cortos, por lo que es normal que el rebote también sea más fuerte. Aunque el panorama macro no ha cambiado demasiado con respecto ayer, las ventas masivas se han tomado una pausa.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja volvemos a ver a la banca. El sector continúa sufriendo las tensiones geopolíticas. Si las entidades iban a afrontar una dura batalla por ganar cuota de mercado en el mercado inmobiliario ahora también se enfrentan a un incremento de esa prima geopolítica. El mayor impacto está siendo para la banca con negocio puramente español, y es que si Trump cumple con lo que dice y hay un corte del comercio bilateral con España (algo que no vemos probable) nuestras exportadoras podrían sufrir bastante. También está en la parte baja Repsol, que se enfrenta a la posibilidad de que el gobierno español intervenga los precios de la gasolina para evitar un despunte, tal y como hizo con la guerra de Ucrania.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

