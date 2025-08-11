ACS culmina su histórica alianza con Vinci

El grupo español ACS ha cerrado uno de los capítulos más rentables de su historia empresarial. La compañía presidida por Florentino Pérez anunció el pasado viernes, tras el cierre de los mercados, que recibirá otros 380 millones de euros del grupo francés Vinci, como parte final del acuerdo por la venta de su negocio industrial, formalizado en 2021. Con este último pago, la transacción alcanza un valor total de 5.282 millones de euros, consolidándose como una de las mayores operaciones corporativas del sector en Europa en la última década. El nuevo desembolso incluye el valor de los activos renovables que ambas compañías desarrollaron conjuntamente tras la venta inicial, una colaboración que ahora llega a su fin. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fin de una alianza estratégica entre ACS y Vinci Vinci ya había aportado 80 millones de euros a ACS en los últimos años como parte de esta asociación.El pago final pendiente asciende a 300 millones de euros, que ACS recibirá en los próximos días. Ambas compañías han dado por concluida su colaboración en el desarrollo de activos renovables, cerrando así una etapa marcada por la expansión internacional y la apuesta por la transición energética.

