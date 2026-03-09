El mercado de las OPV está viviendo uno de sus momentos más activos de los últimos años. Tras anunciarse las intenciones de salida a bolsa de compañías como xAI, SpaceX, Anthropic u OpenAI, ahora se suma un nuevo aspirante en el sector de los chips para inteligencia artificial.

Se trata de Cerebras, una empresa que ha apostado por un enfoque radical en la generación de chips para IA y que busca posicionarse como una alternativa real a Nvidia en ciertos componentes clave.

La fiebre de la IA revive el mercado de OPV

Cerebras Systems ha retomado su plan para debutar en bolsa tras retirar su primer intento en octubre. La compañía, conocida por su arquitectura extrema de chips de IA, ha elegido a Morgan Stanley como banco líder para estructurar una operación que podría recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares y lanzarse tan pronto como en abril.

El objetivo es claro: presentarse ante el mercado como un aspirante a rival frente al dominio de Nvidia, justo en un momento en el que la demanda de cómputo para IA está explotando.

La empresa llega a esta segunda tentativa con una posición financiera mucho más sólida, después de haber levantado 1.000 millones de dólares en una ronda reciente que eleva su valoración hasta los 23.000 millones.

La operación fue liderada por Tiger Global, con participación de Benchmark, Fidelity y AMD, lo que permite a Cerebras acelerar producción, escalar sistemas y reforzar su narrativa de crecimiento de cara a los mercados públicos.

Cerebras reactiva su salida a bolsa en plena explosión de demanda de cómputo

Cerebras busca desafiar a Nvidia con una estrategia singular: fabricar chips de tamaño excepcionalmente grande, diseñados para procesar cantidades masivas de datos sin los cuellos de botella tradicionales.

Es una apuesta de alto riesgo en un mercado donde la demanda de cómputo crece a un ritmo explosivo.

Uno de los hitos más relevantes para la compañía es que, según Bloomberg, OpenAI ha lanzado su primer modelo ejecutado sobre hardware de Cerebras. Este movimiento supone una validación técnica de enorme peso, refuerza la narrativa de diversificación frente a Nvidia y posiciona a Cerebras como un actor relevante en la infraestructura global de IA.

Un mercado hambriento de infraestructura de IA abre espacio a nuevos actores

El regreso de Cerebras al mercado público coincide con un momento en el que los inversores están inyectando miles de millones en infraestructura de IA.

La demanda de chips supera la oferta, las empresas buscan alternativas a Nvidia y la IA se perfila como motor económico global.

En este contexto, Cerebras aparece como uno de los pocos actores con tecnología diferenciada, capital suficiente y validación comercial para competir en la nueva carrera del cómputo.

El éxito de su salida a bolsa dependerá de si el mercado cree que puede convertirse en un pilar del cómputo de IA, en un momento en el que la demanda es explosiva y la concentración excesiva en Nvidia se percibe como un riesgo estratégico.