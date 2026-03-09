El Ibex 35 acaba la jornada con caídas de más de medio punto porcentual, pero con un menor castigo del que había comenzado la sesión. Lo mismo ocurre con los índices europeos, que se han moderado a medida que avanzaba la jornada y con Estados Unidos también anotándose caídas dentro de lo normal.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 hemos visto algunos valores con un tono positivo. CaixaBank ha sido una de las más alcistas, con la banca nacional teniendo un comportamiento positivo, mientras que entidades como Santander o BBVA han sufrido más su exposición internacional. Hay que tener en cuenta que BBVA tiene una importante exposición a Turquía, país perjudicado por su déficit energético. Repsol no ha subido con tanta fuerza porque el mercado teme que el gobierno intervenga los precios del combustible, frenando los potenciales beneficios. Esto ya se hizo durante el principio de la guerra de Ucrania, por lo que no sería de extrañar que se volviera a repetir.

La parte baja de la tabla del Ibex 35 ha estado copada por ArcelorMittal. La compañía tiene Europa como principal región de producción, por lo que el despunte de los precios del petróleo y del gas afectará a sus costes de producción por un aumento del coste de la energía. Fluidra o Merlin también han sufrido descensos importantes. Una disminución del turismo perjudica a Fluidra, ya que el segmento de hotel es importante para la compañía y esto podría llevar a menores ingresos tanto por mantenimiento como por ventas.

Otros mercados: la IA arranca

Más allá del Ibex 35, en Europa el tono ha sido similar, con el AEX neerlandés como el único que ha cerrado con ligeras subidas gracias a las subidas de BE Semiconductor o de Shell. En Estados Unidos el Nasdaq 100 está incluso en positivo, con valores como Broadcom subiendo con fuerza. El sector de semiconductores está subiendo, a pesar de que el entorno actual hace que operar los centros de datos sea más caro y también pueda impactar a las inversiones si finalmente se alarga el conflicto.

El petróleo se ha disparado por encima de los 100 dólares el barril, aunque se ha moderado a medida que avanzaba la jornada. Esto ha dado también algo de aire a las bolsas. El oro sigue sin reaccionar y hoy se anota nuevamente otra caída. Incluso los futuros del gas natural están en negativo. Por tanto, parece que los inversores empiezan a volver al escenario central de unas semanas de conflicto, pero con el añadido de que también se están atacando infraestructuras petrolíferas. El activo que sorprende es bitcoin, con subidas de más del 4% a pesar de que todavía en ninguna crisis había reaccionado como activo refugio.