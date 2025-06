ACS refuerza su negocio de centros de datos en Reino Unido

Las acciones de ACS (ACS.ES) cotizan en positivo en la jornada de hoy tras haber dado un paso más en su estrategia para posicionarse dentro del mercado de centros de datos, un área clave de su estrategia empresarial. A través de su subsidiaria alemana, Hochtief, la constructora encabezada por Florentino Pérez y Juan Santamaría ha lanzado Data Center Partner Limited con el propósito de operar en el Reino Unido e Irlanda, donde busca desarrollar una red de centros EDGE, más pequeños y ubicados cerca de los usuarios finales. Warren Taylor, ejecutivo con experiencia en el sector tecnológico e inmobiliario que anteriormente había ocupado el cargo de director general de City Heart, ha sido designado como responsable de esta nueva firma con la que la constructora continúa con su apuesta por el sector de centro de datos. La apuesta parece haber sido bien recibida por el mercado, que está impulsando las acciones de ACS un más de un 0,90% en la jornada de hoy. Plan ambicioso de ACS A través de su filial Hochtief, ACS está desarrollando una red paneuropea de centros de datos EDGE. Esta red busca ser sostenible, descentralizada y de alto rendimiento mientras aprovecha la experiencia adquirida en Alemania y la réplica en nuevos mercados. En esta línea, ACS estableció hace 9 meses la empresa Yorizon junto a Thomas-Krenn. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los servicios en la nube en Reino Unido tienen un mercado potencial superior a los 40.000 millones de dólares para el conjunto de este año, con una proyección de llegar a los 83.000 millones en 2029. Este año ACS prevé invertir 300 millones de euros en centros de datos, que se suman a los 200 millones del año anterior. La constructora está aprovechando el auge de la demanda de capacidad de almacenamiento digital, impulsada por el crecimiento de los servicios en la nube. Opinión de XTB sobre la nueva compra de ACS Desde XTB pensamos que ACS está incrementando su inversión en este segmento con determinación y con el objetivo de diversificar geográficamente. Si mantiene este ritmo, podría convertirse en uno de los grandes referentes europeos y mundiales en infraestructura digital. En el acumulado del año, las acciones de ACS cotizan en positivo, con una subida superior al 17%.



