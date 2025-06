El Ibex 35 cae por las amenazas de Trump a España

El Ibex 35 se ha anotado caídas importantes y más acusadas que el resto de índices europeos en la sesión de hoy, a pesar de que el panorama geopolítico parece más calmado. De hecho, la mayoría de empresas del selectivo se han anotado caídas y ha carecido de grandes referentes. El motivo parece que han sido las palabras de Trump, que en la cumbre de la OTAN ha amenazado a España con el doble de aranceles que al resto de países por no adherirse al compromiso de destinar el equivalente al 5% del PIB a defensa. Movimientos en el Ibex 35 Dentro del Ibex 35 ha destacado las acciones de Acciona Energía, que ha vendido un parque eólico en Perú por 218 millones de euros y todo apunta a que está organizando más ventas dentro de su portfolio. Esta estrategia de rotación de activos le permitirá aumentar la caja para realizar inversiones en el desarrollo de activos con mayor potencial de crecimiento. Le ha seguido en las subidas las acciones de IAG, que sigue arrastrando la tendencia positiva de ayer tras el desplome de los precios del crudo. Recordemos que el principal gasto de IAG es el combustible, por lo que las caídas del petróleo les supone un impacto positivo. Más allá de estas compañías, las subidas han sido limitadas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la parte baja de la tabla, han destacado las acciones de Puig, Naturgy y el sector bancario. Aunque no ha habido noticias destacadas, tanto Puig como Naturgy han caído más de un 3%. Por su parte, el sector bancario ha enfrentado correcciones por un escenario en el que los precios del petróleo ejercerán menos presión inflacionaria, lo que facilita más bajadas de tipos por parte del BCE y mayor presión sobre el margen e intereses. Las acciones de BBVA han sido la peor, con una caída del 2,7%. Otros movimientos En Europa los índices han cerrado en rojo, con el DAX dejándose más de medio punto porcentual. Dentro del DAX el Commerzbank ha sido el más castigado, ya que el sentimiento negativo sobre la banca no se ha concentrado únicamente en España, sino en toda Europa. Todo ello a pesar del repunte de más de un 2% de Rheinmetall en el día de la cumbre de la OTAN. En Wall Street vemos dudas, con el Dow Jones corrigiendo pero el Nasdaq 100 subiendo un 0,2%. El mercado está atento a las palabras de Powell en el congreso, donde sigue mostrando una línea argumental cauta ante los recortes de tipos. El oro hoy apenas se ha movido, con un escenario geopolítico más calmado. Por su parte, el crudo sigue descendiendo y el brent está a punto de perder los 67$ el barril. El bitcoin si que ha subido, aunque todavía le queda algo de recorrido para alcanzar máximos históricos.

