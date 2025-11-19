Actas de la última reunión de la Fed

Conclusiones clave El mercado no mostró movimientos significativos tras la publicación, lo que indica que este resultado ya estaba en gran parte descontado por los inversores.

Actas de la FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre.

“La mayoría” de los miembros anticipa una mayor flexibilización de la política con el tiempo, pero “no en diciembre”.

“La mayoría” de quienes están abiertos a un recorte en diciembre también estaban dispuestos a votar por mantener las tasas sin cambios.

Las minutas subrayan una “fuerte diferencia de opinión” entre los miembros respecto a un posible recorte en diciembre.

El comité no ve evidencia de un deterioro brusco del mercado laboral, aunque los datos disponibles durante el cierre gubernamental apuntaban a una mayor desaceleración del empleo.

El comité señala un aumento de la incertidumbre económica.

Varios miembros expresaron la opinión de que la política actual del FED ya no es restrictiva.

El comité también debatió sobre el mecanismo REPO. El responsable del sistema de operaciones de mercado abierto advirtió que excesiva volatilidad podría limitar la efectividad de la política de tasas, y recomendó detener la reducción del balance de la Fed. Para los mercados, la reunión confirma la trayectoria ya descontada desde hace semanas. El FED está decidido a mantener las tasas sin cambios en diciembre, pero no anuncia ninguna revolución, y conserva su dirección de flexibilización gradual. Lo que sí podría ser relevante a más largo plazo es la creciente polarización dentro del comité en torno a los recortes, lo que podría —o no— reflejar diferencias internas sobre la política monetaria deseada por el presidente de EE. UU. Al mismo tiempo, surge la duda de si el FED está evaluando correctamente la resiliencia del mercado laboral, especialmente considerando los datos incompletos por el cierre gubernamental. El mercado no mostró movimientos significativos tras la publicación, ya que este resultado estaba, con toda probabilidad, plenamente descontado.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.