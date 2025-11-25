El Ibex 35 se anota una subida del 0,9%

El Ibex 35 termina con fuerza una sesión que empezaba con ligeras caídas. El sentimiento de los inversores se ha tornado positivo y las subidas han sido generalizadas en Europa, pero con caídas en Estados Unidos.

Movimientos en el Ibex 35

Las acciones de ACS han liderado al Ibex 35, cerrando con una subida superior al 3% por el rebote de las empresas de IA, que beneficia a ACS por sus inversiones en centros de datos, y por la subida de precio objetivo de Bernstein. La española es probablemente una de las empresas más atractivas del sector, pero sigue teniendo un importante componente cíclico. ArcelorMittal y Telefónica han tenido también una buena jornada, con la segunda en plena negociación de su ERE. Si bien sobre la plantilla en España supone un recorte de más el 30% de empleados, a nivel mundial sigue siendo una cifra de tan solo algo más del 5%, por lo que la compañía sigue necesitada de otras palancas para poder incrementar sus cifras.

La parte baja ha estado copada por Solaria, con una caída de más del 3% por una rebaja de recomendación de Berenberg a pesar de un incremento de precio objetivo. Estos movimientos los vemos después de que sus cifras hayan tenido un gran desempeño en la última presentación de resultados, lo que ha llevado a muchas casa a revisar su precio objetivo. Sin embargo, el rally de la acción ha sido mayor y algunos analistas ya dudan de su potencial. Indra también ha terminado cayendo por los aparentes avances en la paz entre Ucrania y Rusia que posiblemente pondrían en duda algunas de las millonarias inversiones en el sector que desde Europa se han anunciado para los próximos años a bombo y platillo.

Otros movimientos

En Wall Street el Nasdaq 100 sufre y se anota caídas de más de medio punto porcentual ante la debilidad de Nvidia. La compañía cae más de un 5% después de que haya salido a la luz un reporte en el que se indica que Meta podría adquirir TPUs de Google en sustitución de las GPUs de Nvidia. Dada la elevada valoración de Nvidia y las empresas “satélites”, una noticia así es muy negativa porque supondría que el sustituto de sus GPUs estaría más cerca de lo que se descontaba. Por otro lado, los datos macro de Estados Unidos han sido mixtos, con un IPP que ha sido menor de lo esperado, pero con la confianza del consumidor y las ventas al detalle peores de lo que se esperaba. Esto sigue generando incertidumbre sobre el estado real de la economía americana.

El petróleo se ha anotado caídas por las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, mientras que el bitcoin sigue a la baja y el oro ha subido ligeramente.