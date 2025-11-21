El Dax 40 cae menos que sus comparables europeos

En la sesión de ayer los índices estadounidenses registraron caídas significativas, y era de esperar que se trasladaran a los índices europeos. Los descensos son moderados y se sitúan en torno al 1%. Destacamos el Dax 40 (-1,2%), el Euro Stoxx 50 (-1,3%) y el Ibex 35 (-1,5%). Los sólidos datos macroeconómicos del "Viejo Continente" y las declaraciones de los banqueros centrales son la clave de las fluctuaciones de la primera mitad de la jornada en Europa.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, criticó duramente la reticencia de los países europeos a implementar algunas reformas económicas, señalando que el nivel actual de tipos de interés permite un crecimiento notablemente superior al que se está observando.

Informes económicos en Europa

La situación en el Reino Unido continúa deteriorándose. Las ventas minoristas cayeron un 1,1% intermensual frente a las expectativas del 0%. En Francia, el PMI industrial desciende significativamente y se mantiene en terreno de contracción (47,8). El PMI compuesto también se sitúa en contracción (49,9), aunque el sector servicios se mantiene relativamente estable (50,8). En Alemania, el indicador industrial tiene un peor desempeño, con una caída a 48,4 frente a las expectativas de un dato en torno a 49,8.

En la Eurozona, el sector servicios sigue siendo el motor de la economía, con un PMI que supera las expectativas (53,1). En contraste, el sector industrial continúa decepcionando, cayendo a 49,7.

Cotización del Dax 40

Fuente : Plataforma de XTB

El precio del índice continúa su fuerte tendencia bajista, llegando a la zona de resistencia cercana al retroceso de Fibonacci de 100 días y la media móvil exponencial de 200 días. Los compradores lograron frenar la caída en el nivel de 23.000, el último mínimo registrado en mayo. La entrada del RSI en territorio de sobreventa (38) y el límite inferior de las bandas de Bollinger favorecen un intento de recuperación al alza.

¿Cómo invertir en el Dax 40?



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.