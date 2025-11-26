La economía alemana se encuentra atrapada en una fase de desaceleración económica derivada de una serie de problemas estructurales. Los altos costes de la energía combinados con el aumento del gasto público y el bajo crecimiento económico limitan la capacidad de maniobra del gobierno y el optimismo de los inversores. El gigante europeo enfrenta cada vez más dificultades intensificadas por el intento de basar una parte significativa de su economía en los recursos rusos, principalmente el gas. El resultado conllevó una repentina crisis energética seguida de una explosión inflacionaria.



La próxima jugada del Bundestag es transformar las amenazas actuales en oportunidades mediante inversiones masivas en la industria y la infraestructura de defensa. El gobierno alemán cree que la expansión de las capacidades militares estimulará la economía, y las nuevas tecnologías desarrolladas para el ejército eventualmente llegarán al sector civil. Esperan que esta estrategia les permita atraer capital, trabajadores cualificados y pedidos de otros países europeos.

Fuente: Rheinmetall

Alemania aún tiene una deuda pública relativamente baja y estable, y su base industrial se mantiene sólida. Al mismo tiempo, la amenaza rusa es real y a largo plazo, y se espera que genere una demanda duradera y estable de armamento en toda Europa. Si el proceso de reindustrialización y militarización se lleva a cabo con éxito, podría sacar al país del estancamiento económico y fortalecer aún más el papel de Alemania en la Unión.

En contraste, desviar enormes recursos financieros al sector de defensa no resuelve los problemas fundamentales de competitividad, incluso podría agravarlos. Los costes laborales y energéticos aumentarán, y el capital se dirigirá hacia donde exista demanda, principalmente debido a las órdenes gubernamentales. El aumento de la financiación de la deuda a largo plazo privará a Alemania de uno de sus activos clave, y la creciente presión presupuestaria podría obligar a recortes posteriores si la economía es más vulnerable.

Tras una serie de decisiones fallidas, el margen de error de Alemania se ha reducido notablemente. Lo que está en juego no es solo la restauración de su propia competitividad, sino también la estabilidad de toda Europa. Alemania debe actuar con mucha cautela y abordar las causas de los problemas, no solo sus efectos. Si la próxima gran maniobra económico-estratégica resulta ser desacertada, el coste recaerá no solo sobre los contribuyentes alemanes, sino también sobre los socios económicos y políticos que dependen de la situación de la mayor economía del continente.

Cotización de Rheinmetall

Fuente : Plataforma de XTB