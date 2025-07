Aena dispara su tráfico y aumenta sus tarifas de cara a 2026

Las acciones de Aena (AENA.ES) suben tras la presentación de sus resultados correspondientes al primer semestre de 2025, que han mostrado un incremento tanto en los beneficios como en el tráfico de pasajeros, métrica en la que ha batido récords. Además de presentar sus métricas de los primeros meses del año, el gestor aeropuertario también ha anunciado que aumentará sus tarifas de cara a 2026, tras diez años sin cambios. Aena mejora sus métricas En concreto, los resultados de Aena muestran que el beneficio neto de la compañía en los seis primeros meses del año se ha disparado un 10,5%, hasta alcanzar los 893,8 millones de euros. Este avance se ha visto impulsado por el incremento de los ingresos totales del grupo, que se han disparado un 9,1%, hasta los 2.995,9 millones de euros, y por el incremento del tráfico global, el cual ha sumado 180,9 millones de pasajeros, un 4,7% más que en el mismo periodo de 2024. En el caso exclusivo de los aeropuertos españoles, además, el tráfico de pasajeros también ha mostrado un claro avance, con un incremento del 4,5% y un total de 150,6 millones de pasajeros, siendo especialmente reseñable el aumento registrado en el tráfico internacional, que se ha avanzado un 6,5%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El EBITDA de la compañía también ha mejorado en este primer periodo de año, al situarse en 1.692,3 millones de euros, un 8,8% más que en el ejercicio anterior. El margen EBITDA, por su parte, se ha situado en un 56,5%, una décima menos que en 2024, mientras que los gastos aumentaron un 6,6%, hasta los 1.720,8 millones de euros. Aena sube las tarifas aeroportuarias Además de presentar sus resultados, hoy Aena ha confirmado que su Consejo de Administración ha aprobado una subida de tarifas aeroportuarias para 2026 tras una década de congelación de precios, con excepción de la subida del 4,09%aplicada en 2024 a causa del incremento de los costes energéticos como conecuencia de la guerra de Ucrania. De este modo, de cara al próximo año la tarifa máxima por pasajero será de 11,03 euros, lo que implica un alza del 6,5% o 68 céntimos, una decisión que ha generado rechazo entre las aerolíneas. La subida, aprobada ya por Competencia, se hará efectiva el próximo 1 de marzo y traerá consigo unos ingresos adicionales de unos 218 millones para la compañía. Las cuentas presentadas hoy a la CNMV reflejan un entorno de sólida recuperación del tráfico y dinamismo comercial internacional, reforzando la capacidad de financiación orgánica del grupo. En este sentido, desde XTB destacamos el crecimiento de beneficios y el aumento del tráfico de pasajeros, con vistas a marcar nuevos máxmos en los próximos trimestres. Estos resultados han sido recogidos por los accionistas con altibajos. De hecho, las acciones de Aena comenzaron la jornada con una caída del 0,9%, aunque finalmente se han estabilizado en la cota de los 23,8 euros por título, con ligeras subidas intradiarias. En el acumulado del año, el desempeño de las acciones de Aena es positivo, con un ascenso del 18%. En este sentido, conviene recordar que la compañía ejecutó recientemente un split de acciones, por el que sus títulos se multiplicaron por 10. ¿Cómo comprar acciones de Aena? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Aena (AENA.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

