¿Qué es y cómo se calcula el EBITDA?

En todo análisis financiero, hay métricas que resultan básicas para conocer la salud económica de una empresa, más allá de su beneficio neto. Una de las más interesantes para los inversores, analistas y gestores es el EBITDA, ya que sirve para valorar compañías, comparar negocios y actuar con precisión. En este artículo, explicamos qué es el EBITDA, cómo se calcula y cómo se debe interpretar.

¿Qué es el EBITDA?

El EBITDA, acrónimo de los términos en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (‘Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones’, según su traducción al español) es un indicador financiero que muestra el rendimiento operativo de una compañía sin tener en cuenta los factores financieros, fiscales o contables que no estén directamente ligados a su actividad. Dicho de otra forma, se trata de un medidor que muestra el beneficio bruto de explotación de una empresa antes de descontar todos sus gastos.

Aunque no forma parte de la cuenta de resultados de las empresas, el EBITDA ofrece una panorámica clara sobre la rentabilidad de un negocio, por lo que resulta de gran utilidad de cara a valorar cuál es la situación y salud financiera de una compañía. Básicamente, este medidor permite descubrir cuánto gana una empresa por su actividad principal, sin valorar sus decisiones contables, políticas de amortización o estructura financiera, por lo que su cálculo resulta de gran utilidad tanto para las grandes corporaciones como las medianas y pequeñas empresas. Entre las principales características de este indicador, se encuentran:

No es un beneficio neto, sino una medida intermedia del resultado.

No está regulado por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo que puede haber ligeras variaciones en su cálculo según el sector o país.

Se utiliza para comparar empresas con estructuras de capital distintas o situadas en diferentes entornos fiscales.

¿Cómo se calcula el EBITDA?

El EBITDA es un indicador que se obtiene a partir de la cuenta de resultados de la compañía. Esta métrica puede calcularse de dos formas: a partir del beneficio operativo, también conocido como EBIT, o a partir del beneficio neto.

En el primer caso, lo primero que deberemos hacer será obtener el EBIT, que es el resultado de explotación de la empresa. Esta métrica se calculará aplicando la siguiente fórmula:

EBIT = Ganancias netas (Ingresos – Gastos operativos) + Intereses + Impuestos.

Una vez hayamos obtenido esta métrica, podremos obtener el EBITDA añadiendo las amortizaciones y depreciaciones en las que haya incurrido la empresa. De este modo, la fórmula para calcular el EBITDA sería:

EBITDA = EBIT + Depreciación + Amortización

En el segundo caso, es decir, si partimos del beneficio neto, la fórmula para calcular el EBITDA sería la siguiente:

EBITDA = Beneficio Neto + Intereses + Impuestos + Depreciación + Amortización

A la hora de aplicar cualquiera de las dos fórmulas, se debe tener en cuenta el significado de cada término, el cual puede simplificarse de la siguiente manera:

EBIT : es el resultado antes de intereses e impuestos.

: es el resultado antes de intereses e impuestos. Beneficio neto : representa las ganancias totales que ha generado una empresa una vez se hayan restado todos los gastos en los que haya incurrido, es decir, intereses, impuestos y costes administrativos.

: representa las ganancias totales que ha generado una empresa una vez se hayan restado todos los gastos en los que haya incurrido, es decir, intereses, impuestos y costes administrativos. Depreciación : se trata de la pérdida de valor que sufren los activos materiales de una compañía, como pueden ser la maquinaria o los inmuebles.

: se trata de la pérdida de valor que sufren los activos materiales de una compañía, como pueden ser la maquinaria o los inmuebles. Amortización: corresponde a la pérdida de valor de los activos intangibles de una empresa, como las licencias, patentes o softwares, entre otros.

Cómo calcular el EBITDA paso a paso

Independientemente de la fórmula que se emplee a la hora de calcular el EBITDA, es recomendable seguir este paso a paso para no cometer errores:

Obtén los ingresos totales de la empresa.

Resta los costes operativos (sueldos, suministros, alquileres, materias primas...).

No incluyas en este paso ni los intereses de deuda, ni los impuestos, ni la amortización o depreciación.

Suma la depreciación y amortización (si los habías restado previamente).

¿Cómo interpretar el EBITDA?

El EBITDA es una herramienta muy útil, pero para poder sacarle partido es necesario saber cómo interpretarlo. Como ocurre con cualquier otra métrica, este indicador puede ser alto o bajo, lo que se traduce en distintos escenarios para la compañía.

Un EBITDA alto suele considerarse como una métrica positiva , ya que muestra que la compañía puede generar beneficios a partir de sus operaciones y que mantiene una buena balanza entre los gastos e ingresos.

, ya que muestra que la compañía puede generar beneficios a partir de sus operaciones y que mantiene una buena balanza entre los gastos e ingresos. Un EBITDA bajo, por el contrario, suele entenderse como una señal de alerta, ya que puede indicar que la actividad principal de la compañía no resulta rentable, ya sea por unos altos costes operativos, una reducción de ingresos o una gestión ineficiente del negocio. Además, si se mantiene en a largo plazo, podría indicar que la viabilidad de la compañía está en riesgo. Aun así, y pese a que por norma general no suele ser una señal positiva, en las startups o empresas en expansión un EBITDA bajo no tiene por qué ser malo, ya que pueden tener un gran potencial de crecimiento futuro y una negativa por sus altas inversiones iniciales.

¿Para qué sirve el EBITDA y por qué es importante en el análisis financiero de las empresas?

El EBITDA es un indicador de gran importancia no solo para los gestores de las empresas, que pueden emplearlo para valorar su estado financiero y solvencia, sino también para los inversores, ya que refleja el potencial de una empresa sin las distorsiones que pueden generar las decisiones financieras o las políticas fiscales implementadas. Esta métrica puede aplicarse tanto a grandes empresas como a compañías de menor tamaño y permite:

Comparar empresas de distintos sectores o países.

Medir la rentabilidad operativa sin interferencias externas.

Evaluar la capacidad de generación de caja operativa.

Calcular ratios financieros tan importantes como el EV/EBITDA.

A la hora de calcular el EBITDA, se debe tener en cuenta que su impacto puede ser mayor o menor dependiendo del sector en el que se ubique la compañía. En el caso de las empresas energéticas o industriales, que poseen muchos activos, esta métrica nos puede ayudar a analizar la generación del valor antes del desgaste de sus activos. En empresas con modelos de negocio digitales, no obstante, este indicador puede ser menos indicativo, especialmente si se capitalizan los costes de desarrollo.

Ratio EV/EBITDA: ¿qué es y cómo se interpreta?

El EV/EBITDA (Enterprise Value / EBITDA) es una métrica muy utilizada para valorar empresas. Básicamente, se trata de un indicador que compara el valor de la empresa con su EBITDA y que permite conocer cómo el mercado está valorando la compañía en relación con los beneficios que es capaz de generar.

El EV/EBITDA se obtiene dividiendo el valor de la empresa, que se calcula sumando la capitalización bursátil de la compañía y su deuda neta, entre el EBITDA. Esta métrica nos permite conocer cuántos años necesitaría una compañía para recuperar su valor con su EBITDA actual y resulta de gran ayuda en sectores con fuerte apalancamiento o con un alto gasto en amortización. En función de su resultado, se interpretará de la siguiente forma:

Si el EV/EBITDA es bajo , puede indicar que la empresa está infravalorada.

, puede indicar que la empresa está infravalorada. Si el EV/EBITDA es alto, puede reflejar expectativas elevadas de crecimiento o sobrevaloración.

Consideraciones finales sobre el EBITDA

El EBITDA es una métrica indispensable para analizar la rentabilidad operativa de una empresa con objetividad. Aunque no reemplaza al análisis completo de una cuenta de resultados o un​​ flujo de caja, permite hacer comparaciones homogéneas entre compañías y detectar oportunidades de inversión, ya que ofrece una imagen clara de la salud financiera y la solvencia de las empresas, eliminando posibles distorsiones contables o fiscales. Además, resulta de gran utilidad de cara a valorar empresas y posibles fusiones y adquisiciones. Sin embargo, y pese a sus múltiples ventajas, el EBITDA también tiene sus limitaciones, las cuales conviene conocer antes de analizar una compañía. En concreto, las principales limitaciones del EBITDA pueden resumirse en:

No incluye gastos financieros ni impuestos.

Ignora inversiones en activos (CAPEX).

Puede ser manipulado si se ajusta de forma no transparente.

Por ello, es recomendable combinar el EBITDA con otras métricas, como pueden ser el ROI o el ROE, para obtener una panorámica más amplia sobre la situación de las empresas.

