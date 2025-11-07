Airbnb presenta resultados Q3 2025: expansión global y desafíos fiscales

Para algunos, Airbnb, la controvertida empresa especializada en alquileres a corto plazo, presentó tras el cierre del jueves sus resultados correspondientes al tercer trimestre fiscal de 2025 (Q3 FY2025). Los resultados fueron en general positivos, aunque con algunos matices negativos que moderaron la euforia del mercado.

Aspectos clave del informe

Ingresos: Airbnb incrementó sus ingresos hasta los 4.100 millones USD , lo que representa un crecimiento interanual del 10 % , superando las expectativas del mercado, que apuntaban a 4.080 millones.

Beneficio por acción (BPA): Se ubicó en 2,21 USD , un aumento de solo el 4 % , quedando por debajo del consenso de analistas.

EBITDA: Alcanzó un récord de 2.100 millones USD , con un margen bruto también récord del 50 % . No obstante, el margen neto fue de solo el 34 % , afectado por cargos fiscales extraordinarios vinculados a la Ley “One Big Beautiful Bill” de la administración Trump.

Indicadores GBV y ARPB: El análisis sugiere un aumento en el volumen , no en los precios, lo que hace aún más notable el margen bruto obtenido.

Presión sobre el margen neto: Aparte de los efectos fiscales, Airbnb señaló que el margen neto se encuentra bajo presión debido a inversiones récord en expansión hacia Latinoamérica y Asia-Pacífico, implementación de IA en sus operaciones, y colaboración con modelos de pago aplazado tipo “Buy Now, Pay Later”.

Proyecciones optimistas para el cuarto trimestre

El aspecto más alentador para los inversores fue la proyección para el cuarto trimestre, con ingresos estimados entre 2.660 y 2.720 millones USD, por encima del consenso de mercado. La compañía también espera cerrar el año con un margen neto del 35 % y un crecimiento de GBV de “doble dígito”.

El sentimiento de los analistas es moderadamente optimista, aunque los inversores minoristas parecen reaccionar con más entusiasmo ante la promesa del nuevo modelo “Buy Now, Pay Later”.

Puntos a seguir de cerca

Uno de los elementos más relevantes es la estructura del crecimiento y el foco en nuevos modelos de pago. El crecimiento actual se concentra y proyecta principalmente en Asia-Pacífico y Latinoamérica, donde aún no existen las mismas barreras regulatorias que enfrenta en mercados desarrollados. No obstante, el cambio hacia un modelo de ventas basado en pagos diferidos podría reflejar un agotamiento de la demanda acumulada y de los ahorros de los consumidores.

ABNB.US (D1)



Fuente: xStation5