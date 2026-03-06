Lufthansa sufre el golpe del crudo

Lufthansa (LHA.DE) presentó unos resultados muy sólidos, superando las expectativas del mercado, y anunció un mayor crecimiento de beneficios en 2026. A pesar de ello, las acciones de la compañía están perdiendo todas las ganancias de hoy y actualmente caen un 0,5%. La razón de la venta sigue siendo el problema de Irán y sus implicaciones para los precios globales del combustible, especialmente el combustible de aviación, que, por ejemplo, subió hasta un 150% en Singapur. Sin embargo, estos eran cálculos de ayer, y los precios del petróleo están subiendo otro 10% hoy (el WTI sube un 6,3% hasta 89,3 dólares por barril, mientras que el Brent sube un 6,3% hasta 89,3 dólares por barril).

¿Cuáles son los resultados de Lufthansa?

Ingresos: 39.600 millones € (en línea con expectativas).

39.600 millones € (en línea con expectativas). EBIT ajustado: 1.960 millones € (+19% interanual), por encima del consenso de Bloomberg (1.850 millones €).

1.960 millones € (+19% interanual), por encima del consenso de Bloomberg (1.850 millones €). Margen EBIT: 4,9% (previsión 4,79%).

4,9% (previsión 4,79%). Beneficio neto: 1.340 millones €, BPA: 1,12 €.

1.340 millones €, BPA: 1,12 €. Dividendo: 0,33 € por acción (en línea con expectativas).

0,33 € por acción (en línea con expectativas). Flujo de caja libre: 1.190 millones € (+41% interanual).

¿Qué dice Luthansa y Wall Street?

Lufthansa ha anunciado una “mejora significativa de beneficios en 2026”, destacando los efectos del programa de transformación de Lufthansa Airlines, que se espera genere hasta 2.500 millones euros de beneficio bruto adicional para 2028.

Se observa un fuerte aumento de la demanda de vuelos de larga distancia, especialmente hacia Asia y África; la compañía está considerando aumentar frecuencias a Singapur, India, China y Sudáfrica.

Analistas de Citi y RBC describen los resultados como sólidos. Citi destaca la buena gestión de costes, mientras que RBC señala perspectivas positivas y un repunte de la demanda de larga distancia.

Las amenazas derivadas de Irán son reales

Sin embargo, las previsiones de la compañía no incluyen un escenario de aumento sostenido de los precios globales del combustible impulsado por la presión geopolítica en el Estrecho de Ormuz.

En el caso de Lufthansa, la dirección habla muy positivamente de los destinos asiáticos, pero estos dependen en gran medida del curso del conflicto en curso, porque su continuación reducirá, en primer lugar, el número de pasajeros y, en segundo lugar, hará que repostar los aviones en Asia sea mucho más caro debido a la dependencia de la región de materias primas suministradas a través del Estrecho de Ormuz. En este sentido, conviene recordar que Asia depende en gran medida del petróleo suministrado a través del Estrecho de Ormuz.

Cotización de las acciones de Lufthansa

Las acciones de Lufthansa están actualmente poniendo a prueba el límite inferior de la tendencia alcista marcada por la media móvil exponencial de 200 días (curva dorada en el gráfico).