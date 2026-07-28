Al Ibex 35 se le atragantan los 20.000 puntos

El Ibex 35 continúa sin encontrar el impulso necesario para conquistar la cota de los 20.000 puntos. El mercado afronta una de las semanas más decisivas de la temporada de resultados, ya que 16 compañías del índice publicarán sus cuentas en los próximos tres días.



Entre los valores más destacados de la jornada figura Indra, que avanza tras anunciar una alianza estratégica con BOLD Technology destinada a potenciar sus capacidades en almacenamiento energético e inteligencia artificial. El acuerdo encaja con la estrategia de expansión tecnológica e industrial de la compañía y ha sido bien recibido por los inversores. Esta colaboración, por el momento, no asegura nuevos ingresos, ya que su verdadero impacto dependerá de que esta alianza se materialice en contratos y proyectos con capacidad para generar negocio.



En el extremo opuesto se sitúa Merlin Properties (-4,5% intradía). Pese a elevar su previsión de beneficio recurrente para este ejercicio desde los 327 hasta los 340 millones de euros, gracias principalmente al crecimiento del negocio de centros de datos, la socimi cae en bolsa. Aunque sus resultados del primer semestre han sido sólidos, los inversores muestran preocupación por la elevada dependencia de la revalorización de activos, la sensibilidad de la compañía a la evolución de los tipos de interés y la sensación de que buena parte de las expectativas positivas ya estaban reflejadas en la cotización.



Telefónica (+2,2%) también destaca entre los valores alcistas del selectivo tras adelantar la publicación de los resultados de su filial brasileña. Vivo incrementó sus ingresos un 7,6% y elevó su beneficio neto un 17% durante el segundo trimestre de 2026, impulsada por el crecimiento del negocio de pospago, la expansión de la fibra y el avance de los servicios digitales. Además, la compañía mejoró un 10,9% su EBITDA y continuó reforzando sus inversiones en redes 5G y fibra, consolidando su posición de liderazgo en Brasil. La operadora española recibió además otra noticia favorable después de que la CNMC autorizara, en primera fase, la adquisición de Lineox, la plataforma de radioenlaces rurales perteneciente hasta ahora a Asterion Industrial Partners. Esta operación permitirá reforzar la infraestructura de conectividad móvil en zonas rurales y afianzar la colaboración industrial que ambas compañías mantienen desde hace años.



En Europa, la atención se centra en ASML, que acumula una caída cercana al 12% desde el cierre de la pasada semana. El detonante ha sido el inicio de la fabricación de equipos de litografía DUV por parte de una empresa china respaldada por el Estado, un movimiento que vuelve a poner sobre la mesa el creciente desafío competitivo dentro de la industria global de los semiconductores. Aunque la tecnología china todavía está lejos de igualar el liderazgo de ASML en litografía EUV, este avance supone un nuevo paso en la estrategia de Pekín para reducir su dependencia tecnológica de Occidente y desarrollar una cadena de suministro de semiconductores completamente autónoma.



En el mercado de materias primas, los metales preciosos registran descensos. El oro cae un 1,2% y la plata un 2,2%, presionados por el fortalecimiento del dólar y la prudencia de los inversores antes de la reunión de la Reserva Federal. El mercado espera que la autoridad monetaria mantenga los tipos de interés, aunque permanece atento a cualquier señal sobre la dirección futura de su política monetaria. Un dólar más fuerte encarece la compra de oro para los inversores que operan con otras divisas, reduciendo así la demanda. En el caso de la plata, a su condición de activo refugio se suma su importante componente industrial, lo que explica que su cotización sea especialmente sensible a las expectativas de menor crecimiento económico y a un entorno de menor liquidez.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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