El Ibex 35 compromete los 20.000 puntos

El Ibex 35 mantiene una tendencia negativa a lo largo de la sesión y termina con una caída del 0,8%, situándose alrededor de los 20.000 puntos. El mercado refleja cierta inquietud ante el nuevo repunte de la inflación en España, cuyo IPC alcanzó en julio el 3,6% interanual, cuatro décimas por encima del registro de junio. El reciente incremento de los precios de los carburantes apunta a que la moderación de la inflación podría tardar en materializarse. Además, el nivel de precios español se encuentra claramente por encima de la media europea, situada en el 2,9%, una tasa mucho más próxima al objetivo del 2% fijado por el BCE. En este contexto, y pese al comportamiento positivo puntual de algunos valores de los sectores bancario y energético, la mayoría de las compañías del Ibex 35 terminan la jornada con pérdidas.

En las principales bolsas del resto de Europa, la evolución es más favorable, impulsada especialmente por el sector tecnológico y, dentro de este, por las compañías de semiconductores. Uno de los principales catalizadores procede de Temasek, el fondo soberano de Singapur, que estaría estudiando invertir en Samsung Electronics y SK Hynix, provocando importantes avances en bolsa para ambas compañías. A ello se suma la previsión de SanDisk de alcanzar márgenes brutos próximos al 80% hasta 2030, una perspectiva que ha favorecido especialmente a las empresas vinculadas a las memorias NAND, con fuertes subidas en Micron y Western Digital.

Paralelamente, el mercado considera que prácticamente toda la capacidad de producción de DRAM y HBM prevista para 2027 ya es inamovible. De hecho, algunos compradores estarían recibiendo únicamente entre el 60% y el 70% de las cantidades que habían solicitado. Morgan Stanley también ha revisado al alza sus estimaciones y prevé ahora un crecimiento del 60% en la demanda de HBM durante 2027. Este nuevo ciclo expansivo de la memoria favorece a ASML, principal compañía tecnológica europea, que avanza un 3% intradía. La empresa neerlandesa desempeña un papel clave como proveedor de equipos de litografía EUV y DUV imprescindibles para la fabricación de semiconductores a gran escala. Por ello, los nuevos proyectos de fábricas anunciados por Samsung o SK Hynix pueden traducirse en una mayor cartera de pedidos para ASML en los próximos años.

Por otro lado, tanto el oro como el bitcoin registran avances moderados, del 1,1% y del 1,4%, respectivamente. Ambos activos continúan superando niveles de resistencia, aunque a un ritmo más contenido que el observado durante los últimos años. En el caso del oro, la falta de avances decisivos en el conflicto de Oriente Medio refuerza su atractivo como activo refugio, permitiéndole recuperar la cota de los 4.400 dólares por onza. Mientras tanto, el dólar continúa debilitándose frente al euro durante agosto, situándose actualmente el tipo de cambio en torno a los 1,159 dólares por cada euro.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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