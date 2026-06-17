¡Alarma en el motor europeo! BMW se desploma un 6%, arrastrando a Mercedes y Volkswagen

Las acciones de los fabricantes de automóviles europeos se vieron bajo presión este miércoles después de que BMW recortara drásticamente sus previsiones financieras para 2026.

El ianuncio del grupo alemán afectó no solo al precio de las propias acciones de BMW, sino que también desató la preocupación sobre otras empresas del segmento, sobre todo Mercedes-Benz y Volkswagen. Así, BMW cae más de un 6%, Mercedes baja más de un 3% y Volkswagen retrocede más de un 1%.

La liquidación demuestra que los inversores están tratando los problemas de BMW no como un riesgo específico de la empresa, sino como una señal de advertencia para todo el sector de la automoción.

Desplome en el margen y el factor China

BMW recortó significativamente su previsión de margen EBIT para 2026 en el segmento de automoción, situándolo en un rango del 1 al 3% frente al 4 al 6% anterior. La compañía también señaló que el beneficio bruto del grupo caerá más de un 15%. Previamente, tanto BMW como el mercado esperaban únicamente un deterioro moderado en los resultados.

Se apunta a que la razón principal de esta rebaja es una profundización de la desaceleración en China, especialmente en el segmento de coches con motor de combustión interna (ICE).

Una fuente adicional de presión sigue siendo la guerra en Irán, la cual, según la empresa, ha elevado significativamente los costes de la energía y ha empeorado el sentimiento del consumidor global más de lo asumido previamente.

Los analistas de Barclays señalaron que Mercedes podría sentir el efecto comparativo negativo de manera especialmente fuerte. Esto se debe a una exposición similar a China y a la sensibilidad ante un deterioro global de la demanda en el segmento de coches premium. Sin embargo, Mercedes aún no ha actualizado sus propias previsiones.

Esta es ya la tercera revisión de beneficios de BMW vinculada a China en los últimos dos años, lo que socava su anterior imagen como empresa estable. También plantea dudas sobre la permanencia de las empresas europeas en el mercado chino y su capacidad para competir con sus homólogos locales respaldados por el gobierno.

El mercado está descontando cada vez más un escenario en el que la presión de la competencia china, el debilitamiento de la demanda de coches de combustión y las crecientes cargas geopolíticas serán un problema estructural más que temporal.

Gráfico de BMW (BMW.DE), velas diarias

El gráfico de la compañía es bastante sombrío. Desde el máximo local a principios de año, las valoraciones han caído más de un 30%. El "cruce de la muerte" en abril empujó el precio de la acción a su nivel más bajo desde finales de 2020. Sin embargo, vale la pena señalar que los niveles del RSI ya han alcanzado terreno extremo (24,6), lo que respalda el escenario de, al menos, un rebote temporal. Fuente: xStation5