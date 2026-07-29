Apertura americana: Wall Street contiene la respiración antes de la decisión de la Fed y los resultados de los gigantes tecnológicos

- Los índices estadounidenses abren con un comportamiento mixto y pierden terreno claramente durante la primera hora de negociación.
- Los inversionistas esperan la decisión clave del FOMC y la conferencia de Kevin Warsh.
- Microsoft (MSFT.US) y Meta Platforms (META.US) publicarán hoy sus resultados después del cierre de la sesión.
- Las acciones tecnológicas se encuentran bajo presión tras una ola de ventas provocada por el debilitamiento del momentum. El índice KOSPI de Corea del Sur perdió hoy un 6% debido a las compañías de memorias.
- Los índices estadounidenses abren con un comportamiento mixto y pierden terreno claramente durante la primera hora de negociación.
- Los inversionistas esperan la decisión clave del FOMC y la conferencia de Kevin Warsh.
- Microsoft (MSFT.US) y Meta Platforms (META.US) publicarán hoy sus resultados después del cierre de la sesión.
- Las acciones tecnológicas se encuentran bajo presión tras una ola de ventas provocada por el debilitamiento del momentum. El índice KOSPI de Corea del Sur perdió hoy un 6% debido a las compañías de memorias.
Los mercados bursátiles estadounidenses se preparan para una de las sesiones más importantes de este verano. Los principales índices abren claramente en terreno negativo y la atención de los inversionistas en Wall Street se centra hoy en dos poderosos catalizadores de volatilidad. En primer lugar, a las 20:00 horas de Polonia, 14:00 ET, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés, seguida de la esperada conferencia de su presidente, Kevin Warsh. En segundo lugar, inmediatamente después del cierre de la sesión al contado, el mercado conocerá los resultados financieros de los gigantes tecnológicos Microsoft y Meta Platforms, que podrían definir la tendencia de corto y mediano plazo de todo el sector de la inteligencia artificial.
Situación del mercado y principales índices
Sin embargo, se observa una clara división en el mercado entre el sector tecnológico, que intenta recuperarse, y la industria tradicional, que continúa debilitándose. Hoy estamos observando una pérdida de impulso considerable en el denominado mercado tradicional, reflejada en el fuerte retroceso del Dow Jones Industrial Average. No obstante, el Nasdaq 100 registra una caída significativa y el S&P 500 presenta el mayor retroceso dentro del conjunto.
- S&P 500 (US500): Los contratos de futuros caen alrededor de un 0,8%. El índice amplio del mercado intentó estabilizarse, pero después de la primera hora desde la apertura estamos observando un claro retroceso y una caída hasta sus niveles más bajos desde finales de junio. Los mercados de opciones descuentan una volatilidad cercana al 0,8% para el S&P 500 después de la decisión de la Fed. Según los analistas de JPMorgan, los mercados asignan una probabilidad del 28% a una pausa dovish, que sería el mejor escenario para los alcistas y podría provocar una subida de entre un 0,5% y un 1,0% en el índice. Sin embargo, todavía existe una probabilidad superior a un tercio de una subida hawkish de 25 puntos básicos.
- Nasdaq 100 (US100): El índice tecnológico ya cae un 1,4% después de un rebote inicial durante la jornada. Hoy, el mercado está registrando fuertes caídas en el KOSPI de Corea del Sur debido al enorme gasto en CapEx anunciado por la surcoreana SK Hynix. Los inversionistas se están posicionando con expectativas ante los informes de esta tarde de Microsoft y Meta.
Aunque Teradyne fue la acción con mejor desempeño durante la apertura, actualmente ocupa el cuarto lugar, aunque acumula un avance superior al 260% en lo que va del año. Fuente: XTB
- Dow Jones (US30): El índice de acciones de primera línea es el eslabón más débil durante la jornada, con una caída cercana al 0,6% en la apertura, que posteriormente aumentó hasta el 1,4%. El índice se ve presionado por unas previsiones decepcionantes y una apertura débil de las compañías de los sectores industrial y de consumo, incluidas Caterpillar y Procter & Gamble.
Chevron registra hoy un avance significativo gracias al petróleo, mientras que Coca-Cola ocupa el segundo lugar después de los resultados publicados ayer. Fuente: XTB
- Russel 2000 (US200): El índice de compañías de pequeña capitalización cae un 1,25%.
Información clave de compañías:
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Avis Budget (CAR.US): Las acciones de la empresa de alquiler de vehículos caen cerca de un 11,8%. Los beneficios y los ingresos generados durante el segundo trimestre quedaron por debajo de las expectativas de los analistas de Wall Street.
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Procter & Gamble (PG.US): La compañía retrocede un 2,6% tras publicar unas previsiones muy conservadoras para el actual ejercicio fiscal. La dirección llamó la atención sobre los problemas relacionados con los recortes de gasto debido a la presión que enfrentan los consumidores.
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Vertiv Holdings (VRT.US): El proveedor de infraestructura para centros de datos cae hasta un 13,0%. Los ingresos netos del segundo trimestre fueron inferiores a las estimaciones y los problemas en la cadena de suministro comienzan a representar una amenaza para las perspectivas de crecimiento del segmento de IA.
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Humana (HUM.US): La aseguradora de salud pierde un 7%. Aunque la compañía presentó un beneficio superior al esperado, los inversionistas reaccionaron negativamente al mantenimiento de las previsiones para todo el año (sin incrementarlas), lo que fue considerado decepcionante en esta etapa de la temporada de resultados.
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Caterpillar (CAT.US): El gigante industrial cae un 4,8% después de que los analistas de Baird rebajaran su recomendación a Neutral. La razón es el aumento de las intervenciones de los gobiernos estatales dirigidas a los centros de datos, un motor clave de crecimiento para la compañía durante los últimos meses.
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GE Healthcare (GEHC.US): La compañía registra fuertes ganancias del 12% tras una hora de negociación. El fabricante de equipos médicos presentó un BPA ajustado que superó claramente las estimaciones de Wall Street.
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Teradyne (TER.US): La compañía tecnológica es una de las líderes de las alzas, llegando a subir más de un 10% en la apertura, aunque posteriormente redujo ese avance hasta el 5%, respaldada por unos resultados financieros muy sólidos y unas previsiones favorables para los próximos trimestres.
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Microsoft (MSFT.US) y Meta (META.US) cotizan muy cerca de los niveles de cierre de ayer, a pocas horas de la publicación de sus resultados.
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