- La FED celebra una de sus reuniones más esperadas, rodeada de incertidumbre
- El mercado sigue asignando cerca de un 30% de probabilidad a una subida de tipos, un escenario muy poco frecuente en una reunión sin nuevas proyecciones económicas
- La reciente caída del precio del petróleo, los mejores datos del IPC de junio y las últimas cifras del mercado laboral han reducido parte de la presión sobre las expectativas de inflación, pero la FED sigue teniendo motivos para mantener un tono prudente
- La FED celebra una de sus reuniones más esperadas, rodeada de incertidumbre
- El mercado sigue asignando cerca de un 30% de probabilidad a una subida de tipos, un escenario muy poco frecuente en una reunión sin nuevas proyecciones económicas
- La reciente caída del precio del petróleo, los mejores datos del IPC de junio y las últimas cifras del mercado laboral han reducido parte de la presión sobre las expectativas de inflación, pero la FED sigue teniendo motivos para mantener un tono prudente
La FED celebra hoy una de las reuniones más esperadas por los mercados en los últimos tiempos. Aunque el consenso espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios, la incertidumbre es mucho mayor de lo habitual. El mercado sigue asignando cerca de un 30% de probabilidad a una subida de tipos, un escenario muy poco frecuente en una reunión sin nuevas proyecciones económicas y bajo el liderazgo del nuevo presidente, Kevin Warsh.
Los argumentos para mantener los tipos han ganado peso durante las últimas semanas. La inflación de junio sorprendió positivamente, el mercado laboral mostró cierta moderación y la reciente caída del precio del petróleo ha reducido parte de la presión sobre las expectativas de inflación. Todo ello permitiría a la FED ganar tiempo antes de decidir un nuevo endurecimiento de la política monetaria.
Sin embargo, la Reserva Federal sigue teniendo motivos para mantener un tono prudente. La inflación continúa por encima del objetivo del 2%, el mercado laboral permanece sólido y varios miembros de la FED han insistido en que no descartan nuevas subidas si los precios vuelven a repuntar. Además, el conflicto en Oriente Medio y su posible impacto sobre la energía siguen siendo uno de los principales riesgos para la inflación.
Con este escenario, los inversores analizarán con lupa cada palabra del comunicado y, sobre todo, de la rueda de prensa de Kevin Warsh. Cualquier cambio en el tono del presidente de la Fed o cualquier mensaje que pueda reforzar, o poner en duda, la credibilidad del banco central en su lucha contra la inflación podría generar movimientos significativos en los mercados financieros. ¿Qué podemos esperar?
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